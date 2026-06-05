Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Zum Start in den noch jungen Monat Juni hat Google in dieser Woche das jüngste Google System Updates veröffentlicht, das die vierte und vermutlich letzte Runde im Mai bringt. Dieses hat wieder viele interessante Meldungen im Gepäck. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier die Updates für die erste Runde im Juni, die Verbesserungen rund um die Google Play Dienste, den Google Play Store, die Sicherheit und den Datenschutz und auch die Entwicklerdienste mitbringt. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.

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Google System Updates im Juni 2026:

Google Play-Dienste, Version 26.21 (01.06.2026) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Sie können jetzt Passwörter und Passkeys mit dem Credential Exchange-Standard zwischen dem Google Passwortmanager und Passwortmanagern von Drittanbietern importieren und exportieren. Google Play Store, Version 51.7 (01.06.2026) [Smartphone] Mit diesem Update werden reduzierte Preise und Rabattdetails wie Angebote und Daten im Google Play Store deutlicher und besser sichtbar dargestellt.

[Auto, Smartphone, TV] Die Dialogfelder im Google Play Store, die beim Herunterladen oder Kauf einer App angezeigt werden, haben ein neues Design.

[Smartphone] Mit diesem Update werden die Vorregistrierung und die automatische Installation in einem einzigen Ablauf zusammengefasst.

[Smartphone] Sie können jetzt über Pop-up-Banner im Google Play Store Benachrichtigungen zu monatlichen Challenges erhalten.

[Smartphone] Sie können jetzt Benachrichtigungen zu Loyalty MAX-Herausforderungen über Pop-up-Banner im Google Play Store erhalten.

[Smartphone] Sie können jetzt App-Inhalte in den App-Shop-Einträgen installierter Apps im Google Play Store finden. Außerdem können Sie in Google Play-Sammlungen nach ähnlichen Inhalten suchen.

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[Google Support]

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