Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Smartphone-Nutzer ausgerollt (Galerie)

Google legt endlich wieder für viele Smartphones nach und hat vor wenigen Stunden ein Android Feature Drop veröffentlicht, das einen Schwung von Neuerungen auf viele Geräte bringt. Das Android Feature Drop für den Juni enthält Neuerungen für Google Fotos, für die Telefon-App, erweiterte die Möglichkeiten von Circle to Search und auch den Umfang der unterstützten Geräte für Quick Share. Hier findet ihr alle Infos.



Bei Google geht in dieser Woche wieder einige rund um die Smartphones voran. Erst am Montag wurde die Android 17 Beta 4.1 veröffentlicht, wenigen Stunden später kam das Android-Sicherheitsupdate für Juni und jetzt erhalten wir ein Android Feature Drop, das auf vielen Geräten ankommt. Dieses bringt sowohl für das Betriebssystem als auch die wichtigsten Smartphone-Apps eine Reihe von Neuerungen.

Erkennung von Fake Calls

Die Google-Telefon-App kann nun überprüfen, ob ein eingehender Anruf tatsächlich von dem Gerät des gespeicherten Kontakts stammt. Versucht ein Scammer, eine vertrauenswürdige Nummer aus der Kontaktliste dees Nutzers zu fälschen (Spoofing), warnt das System sofort. Wie ihr im Beispiel sehen könnt, kann das sehr relevant sein – vor allem bei den bereits bestehenden Möglichkeiten der Stimmen-Nachbildung (sofern die Angreifer die entsprechenden Daten haben).









Circle to Search findet gesamte Outfits

Die Funktion zur Kleidererkennung in Circle to Search erhält eine Verbesserung, die für viele Nutzer sehr praktisch sein kann. Statt wie bisher jedes Kleidungsstück einzeln einkreisen zu müssen, lassen sich jetzt gesamte Outfits einkreisen und erkennen. Die Google-KI erkennt, dass ihr vom Oberteil bis zum Beinkleid und den Schuhen oder vielleicht auch dem Hut alles analysieren möchtet.

Digitaler Kleiderschrank in Google Fotos

Vor wenigen Wochen wurde der neue digitale Kleiderschrank für Google Fotos angekündigt und jetzt gibt man den Startschuss für erste Nutzer. Damit haben Nutzer jetzt die Möglichkeit, ihre eigenen Kleidungsstücke zu katalogisieren, die einzelnen Stücke abzurufen, Outfits virtuell zu erstellen und mehr. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel. Der Rollout beginnt zunächst für Nutzer in den USA, Indien und Brasilien.

Persönliche Sicherheit für Kinder

Kinder unter 13 Jahren erhalten Zugriff auf die Personal Safety App. Sie können medizinische Daten und Notfallkontakte direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen und die automatische Unfallerkennung nutzen. Teenager können zudem Standorte in Echtzeit mit Notfallkontakten teilen.









Lese-Assistent in Google Play Books

Mit der neuen Funktion „Catch me up“ fasst eine KI das bisher gelesene Buch kapitelweise zusammen. Zudem kannst du Textstellen markieren, um tiefergehende Fragen zu Kontext, Charakteren oder Themen zu stellen. (Aktuell für ausgewählte englischsprachige Titel).

Breitere Unterstützung für Quick Share

Das Teilen von Dateien zwischen Android und iPhones wird massiv vereinfacht. Quick Share funktioniert nun auf mehr Android-Geräten direkt mit AirDrop, wodurch Fotos, Videos und Dokumente auch ohne Internetverbindung nahtlos zwischen den Systemen hin- und hergeschickt werden können.

Emoji Kitchen

Über die Gboard-Tastatur lassen sich wieder neue, teils glitzernde Emoji-Kombinationen zusammenstellen (z. B. Biene 🐝 + Ring 💍).









Alle Neuerungen in der Übersicht

Bisher war es ein guter Monat für Android-Nutzer, doch speziell die Besitzer eines Pixel-Smartphones müssen sich noch gedulden und dürften wohl erst in den nächsten Stunden oder gar erst der kommenden Woche versorgt werden. Wir warten noch auf das monatliche Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones und vor allem durch das jetzt veröffentlichte Android Feature Drop rückt ein Pixel Feature Drop noch etwas näher.

Wir haben euch schon am Montag alle Infos zum großen Android- und Pixel-Update aufgelistet, das wir für diese Woche warten. Bisher ist Google gut unterwegs und wir hoffen, dass auch die weiteren erwarteten Updates kommen werden. Außerdem hat man angekündigt, dass der finale Release von Android 17 vor der Tür steht und nicht mehr lange auf sich warten lässt.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.