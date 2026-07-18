Android 17: Google im Beta-Wahn – braucht es wirklich alle zwei Wochen eine neue Version? (Kommentar)

Kürzlich wurde das Kapitel Android 17 für die Pixel-Smartphones mit dem Release der finalen Version teilweise beendet, doch bei Google geht es bekanntlich immer weiter. Den jährlichen stabilen Betriebssystemen folgen die QPR-Versionen, bei denen man in jüngster Zeit richtig Gas gibt. Vor wenigen Tagen wurde bereits die siebte Beta veröffentlicht und wir müssen uns fragen, wo das hinführen soll.



Googles Android-Entwickler scheinen es zu lieben, in kurzen Abständen neue Versionen zu veröffentlichen – nur mit dem jeweiligen finalen Release haben sie es nicht so. Während die Nutzer lange Zeit auf Android 17 warten mussten, wurden bereits drei Betas der folgenden QPR-Schiene veröffentlicht. Die Zeichen standen gar darauf, dass Android 17 gar nicht mehr veröffentlicht wird und stattdessen sofort die Android 17 QPR1 folgt. Doch dazu kam es nicht.

In dieser Woche wurde die Android 17 QPR1 Beta 7 veröffentlicht, die auch in dieser Ausgabe wieder keine nennenswerten Neuerungen mitbringt. Kleine Fixes sind in Ordnung, aber warum wird das nicht – wie man es früher getan hat – eine Beta 6.1? Dazu kommt, dass die Zyklen stark verdichtet worden sind. Mittlerweile bekommen wir alle eineinhalb bis zwei Wochen eine neue Version. Die Beta 6 startete Anfang Juli, die Beta 7 kam Mitte Juli und der Blick auf den Kalender lässt vermuten, dass wir ebenfalls noch im Juli mit der Beta 8 rechnen können.

Versionszahlen sind zwar nur Schall und Rauch, aber dennoch sorgt diese enorme Android-Inflation dafür, dass das Interesse spürbar nachlässt und die Nutzer gar nicht mehr hinterherkommen. Wer es schnell mag, kann zu Android Canary wechseln. Doch ein Beta-Betriebssystem alle zwei Wochen neu zu veröffentlichen geht vielleicht etwas zu weit – wie viele Nutzer wollen ernsthaft zwei bis drei Mal im Monat ein OS-Update, das dann nicht einmal nennenswerte Neuerungen im Gepäck hat.

Ich denke, Google sollte auch bei den QPR zum Monatstakt zurückkehren, drei Betas und anschließend die finale Version veröffentlichen. Beim aktuellen Rhyhtmus werden wir die QPR1 Beta bis in die Zweistelligkeit bringen. Außerdem dürfte schon im nächsten Monat der Start der QPR2 Beta anstehen – und dann wird es wieder kompliziert…

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.