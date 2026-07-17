Pixel Update: Viele Fotos und Infos zum Pixel 11, Pixel Watch 5, Pixel Glow im Einsatz und starke Pixel-Aktionen

Eine sehr interessante Pixel-Woche geht zu Ende, die uns viele neue Informationen zu den Pixel 11-Smartphones gebracht haben, aber auch zur Pixel Watch 5 und den anstehenden Produkten. Außerdem zeigen wir euch Pixel Glow und berichten über die Aktionen, die derzeit im Google Store zu haben sind. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzte Pixel-Woche hat uns viele Informationen zur Pixel Watch 5 gebracht, zu den Pixel 11-Smartphones und auch zu den dazugehörigen Produkten wie etwa Glow. Außerdem berichten wir über die geplanten Farben und zeigen euch die Pixel-Aktionen im Google Store. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel 11-Smartphones

Wir fassen euch alle Informationen zu den Pixel 11-Smartphones zusammen. In den folgenden Artikeln findet ihr alle Spezifikationen zu den Smartphones, das aktuelle Bildmaterial und funktionelle Neuerungen. Alle Informationen zum Google Pixel 11, zum Pixel 11 Pro, zum Pixel 11 Pro Fold und natürlich auch zum neuen faltbaren Smartphone Pixel 11 Pro Fold.

» Alle Infos zum Google Pixel 11

» Alle Infos zum Google Pixel 11 Pro

» Alle Infos zum Google Pixel 11 Pro XL

» Alle Infos zum Google Pixel 11 Pro Fold









Das ist die Pixel Watch 5

Wir fassen euch im verlinkten Artikel alle Informationen zur Pixel Watch 5 zusammen. Es gibt schon jetzt sehr viel über die Smartwatches zu wissen.

» Alle Infos zur Pixel Watch 5

Pixel 11-Smartphones auf Renderbildern

Die Pixel 11-Smartphones zeigen sich jetzt erstmals auf offiziellen Renderbildern, die die Modelle im Detail zeigen und auch alle geplanten Farben zusammenfassen.

» In diesen Farben werden die Pixel 11-Smartphones erscheinen

Pixel 11-Tensor wird zur Rakete

Es gibt neue Informationen zum Tensor G6 in den Pixel 11-Smartphones. Es wird wohl der erste Smartphone-SoC überhaupt, der im 2nm-Verfahren gefertigt wird. Das kann einen wichtigen Unterschied machen.

» Googles neuer Tensor-SoC im Pixel 11 wird zur Rakete

Pixel Watch 5 zeigt sich auf Bildern

Die Pixel Watch 5 zeigt sich erstmals auf Renderbildern und ist somit in allen Farben bekannt. Wir zeigen euch die geplanten Farben der Smartwatches in allen Größen und Varianten.

» In diesen Farben soll die Pixel Watch 5 erhältlich sein

Das soll Pixel Glow sein

Google hat einen weiteren Teaser zu den Pixel 11-Smartphones veröffentlicht, der uns erstmals Pixel Glow im Einsatz zeigt. Offenbar läutet doch nicht die gesamte Rückseite, sondern nur ein kleiner Teil in der Kameraleiste.

» So könnte Pixel Glow aussehen









Pixel-Aktionen im Google Store

Es gibt viele starke Pixel-Aktionen im Google Store. Sowohl die Pixel 10-Smartphones als auch die Pixel Watch 4, die aktuellen Pixel Buds und mehr sind jetzt mit hohen Rabatten zu haben. Diese liegen in Bereichen bis zu 20 oder gar 25 Prozent. Schaut doch mal in der folgenden Auflistung sowie direkt im Google Store bei Amazon vorbei.

» Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store starten

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store (Partnerlink)

Letzte Aktualisierung am 15.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.