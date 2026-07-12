Pixel Watch 5: Das ist Googles neue Smartwatch – alles was bisher bekannt ist (Modelle, Farben, Preise, Galerie)

In ziemlich genau einem Monat wird Google die Pixel Watch 5 vorstellen, die sich mit allen geplanten Modellen in dieser Woche recht umfangreich bei den Leakern gezeigt hat. Neben einigen technischen Details kennen wir jetzt alle geplanten Modelle inklusive Farbgebung, Verkaufspreis und noch einiges mehr. Wir fassen in diesem Artikel alle bisher bekannten Informationen zu den neuen Google-Smartwatches zusammen.



Es ist Google mittlerweile gelungen, die Smartwatches der Pixel Watch-Serie als Nebenprodukt der Pixel-Smartphones zu etablieren, sodass wir jetzt schon vor der fünften Generation stehen, die sich in diesen Tagen gleich mehrfach bei den Leakern gezeigt hat. Auch in diesem Jahr wird man wieder mit vier Varianten an den Start gehen, wobei die kürzlich erwartete große Überraschung wohl ausbleibt. Denn zunächst konnten wir von einer Pixel Watch 5 Pro ausgehen – gestützt von offiziellen FCC-Daten. In dieser Woche wurde das durch einen Leak allerdings wieder zerschlagen.

Glaubt man den Informationen, dann wird Google auch in diesem Jahr beim bewährten Varianten-Prinzip bleiben: Smartwatches in den beiden Größen 41mm und 45 sowie jede dieser beiden in einer LTE-Variante sowie einer Wifi-only Variante. Es ist anzunehmen, dass diese Informationen korrekt sind – endgültig bewerten lässt sich das allerdings noch nicht. Eine weitere Information, die derzeit noch im Raum steht ist, dass Google in diesem Jahr auf einen Tensor-SoC in der Pixel Watch 5 umsteigen wird. Bestätigt ist auch das nicht, aber die Information steht im Raum.

Abgesehen von diesen Details gibt es auch in diesem Jahr nur sehr wenige technische Informationen im Vorfeld – was bei einer Smartwatch aber auch nicht wirklich ungewöhnlich ist. Denn selbst bei den offiziellen Ankündigungen ist nur selten von Spezifikationen die Rede. Viel wichtiger sind dabei oft die Software- und KI-Funktionen, die unter anderem das neue Wear OS 7 mitbringt. Google dürfte auch in diesem Jahr einige Pixel-exklusive Features bringen.









Diese Smartwatches kommen

Google bringt auch in diesem Jahr vier Smartwatches auf den Markt, die wohl dem üblichen Muster folgen. Zunächst natürlich die Smartwatches in zwei verschiedenen Größen – 41mm und 45mm. Jüngste Leaks sprechen außerdem davon, dass es erneut die Verbindungsvarianten LTE und Wifi-only geben wird. Das war grundsätzlich zu erwarten, doch nachdem es vor zwei Wochen FCC-Leaks gegeben hat, die von einer durchgängigen LTE-Verbindung sprachen, lagen die Erwartungen kurzzeitig etwas anders. Wir hätten mit einer bzw. zwei Pixel Watch 5 Pro gerechnet.

Damit stehen wir erneut bei den Varianten 41mm mit LTE, 41mm mit Wifi, 45mm mit LTE und 45mm mit Wifi. Das Konzept scheint für Google sehr erfolgreich und passend zu sein, sodass (noch) kein Platz für eine andere Konfiguration oder Pro-Version ist.

Die ersten Bilder der Pixel Watch 5

Schon vor einigen Wochen gab es einen überraschenden Leak der Smartwatches, denn tatsächlich sind Fotos der Pixel Watch 5 aufgetaucht, die von einem Hobbytaucher im Meer vor einer Karibikinsel entdeckt wurde. Offenbar hat ein „Trusted Tester“ die Smartwatch bei einem kurz zuvor erfolgten Tauchgang verloren. Die Reputation des Leakers und auch die Fotos lassen vermuten, dass es sich um die echte Pixel Watch 5 handelt.









Farben der Pixel Watch 5

Google wird die Pixel Watch 5 in vier unterschiedlichen Farben auf den Markt bringen, die ihr auf obigem Renderbild sehen könnt. Es handelt sich um ein Mockup von Leakern, die diese Farben auf Grundlage der Bezeichnungen und Varianten der Vorjahre erstellt haben. Die Variante Warm Gold wird exklusiv nur für die kleine Variante angeboten. Wir haben euch bereits in einem separaten Artikel alle Infos zu den Pixel Watch 5-Farben zusammengestellt.

Verkaufspreise und Verfügbarkeit

Pixel Watch 5 (41mm) Wifi: 419 Euro

419 Euro Pixel Watch 5 (41mm) LTE: 519 Euro

519 Euro Pixel Watch 5 (45mm) Wifi: 449 Euro

449 Euro Pixel Watch 5 (45mm) LTE: 549 Euro

Die Pixel Watch 5 wird in diesem Jahr deutlich teurer als die Vorgänger, das war allerdings zu erwarten. Oben seht ihr die Preisgestaltung der Smartwatches in allen vier Varianten. Google wird die Pixel Watch 5 am 13. August 2026 vorstellen und genau eine Woche später, am 20. August 2026 auf den Markt bringen.

Letzte Aktualisierung am 23.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.