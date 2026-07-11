Google Play Store Aktion: Diese 82 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in das Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Aus des Gratis Android-Backup und das Ausmessen von Flächen mit Google Maps. Verpasst auch nicht unser Android Update, das Gemini Update und das Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 11.07.2026

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Apps
Checkliste vor Ort
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Entwickler: Appculus – Audit, Inspection, Checklists & Utility
Preis: Kostenlos
AuditBricks: Baustellenprüfung
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AuditBricks: Baustellenprüfung
Entwickler: Appculus – Audit, Inspection, Checklists & Utility
Preis: Kostenlos
Spiegel ◎
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Spiegel ◎
Entwickler: Apps360 Team
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Poster Maker Pro Banner Create
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Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Love Stickers WASticker App
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Entwickler: Yepil paid apps pro 2026
Preis: 28,99 €
Fit Workout Pro - AI Trainer
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Entwickler: AUSTECH STUDIO
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Mockup for Everything - Design
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Entwickler: AUSTECH STUDIO
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Meine Medizin Pro
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Entwickler: made easy
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Invitation Card Maker Pro
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Invitation Card Maker Pro
Entwickler: AUSTECH STUDIO
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bhyve Pro
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bhyve Pro
Entwickler: B-hyve
Preis: Kostenlos
Number to word convert offline
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Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Smart navigation bar - navbar
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Entwickler: Yogesh Dama
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Garage Ringtones Pro
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Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
IPTV Smart Player Pro
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Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
Image Cropper - Crop photos
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Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Photos Charging Slideshow
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Entwickler: Yogesh Dama
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Watch Faces
CWF016 Raptor X Watch Face
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Entwickler: Calkanos Watch Faces Studio
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W6 Style WF Wear OS 5+
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W6 Style WF Wear OS 5+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
W6 Dark Style Wear OS 5+
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W6 Dark Style Wear OS 5+
Entwickler: OQ Watchfaces
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W6 Gradient Style Wear OS 4+
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W6 Gradient Style Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
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Core Watch Face
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Core Watch Face
Entwickler: Galaxy Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Pace PRO: Watch face
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Pace PRO: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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TRON Dark: Watch face
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TRON Dark: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android: Google streicht das Gratis-Backup jetzt für alle Nutzer – alle Infos zu den neuen Backup-Regeln

Google Maps: So könnt ihr sehr leicht Flächen, Strecken und mehr mit dem Lineal messen (Android & Desktop)




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Spiele
Trivia Master - Quiz Games
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Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Space Rush
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Space Rush
Entwickler: Eggies
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Tap Rush - Reflex Game
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Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
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Speed Math - Mini Math Games
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Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
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Emoji Guess Challenge
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Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
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Bulbs - A game of lights
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Entwickler: Eggies
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Crazy Calculator Game
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Entwickler: Eggies
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Logo Guess Challenge
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Entwickler: Eggies
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Spelling Master - Quiz Games
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Entwickler: Eggies
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Block Blast - A Retro Game
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Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
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Zombie wächst VIP
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Entwickler: pixelstar
Preis: 1,79 €
Egg Journey
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Entwickler: Malaga Games
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무한의 고속도로
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무한의 고속도로
Entwickler: Nari Works
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[365fun] Running Man
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Entwickler: wind
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[365fun] Stairway to Heaven
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[365fun] Matching Game2
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[365fun] Mountain Climbing
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Entwickler: wind
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Stickman Legends: Kampf-spiele
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Entwickler: Putaleng
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Synonyms PRO
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Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
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Entwickler: Fansipan Limited
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Live or Die: Überleben Pro
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Entwickler: Not Found Games
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Entwickler: UnknownProjectX
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Monster Survivors
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Backrooms
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Backrooms
Entwickler: Manja Studio
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[VIP] Mr. Balcan Idle
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[VIP] Mr. Balcan Idle
Entwickler: SUPERCLAY Inc
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BlockStorm Survival
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BlockStorm Survival
Entwickler: Modular Game Technologies
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
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Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Slime Legends - Survivor
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Entwickler: Fori Studio
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Word Tower - Premium Puzzle
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Entwickler: otto games
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Autobahn-Spiel
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Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
RUSTY: Island Survival Pro
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Entwickler: Not Found Games
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Burning Sky VIP
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Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
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Tap and Popping Battle Puzzle
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Tap and Popping Battle Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Rogue Hearts
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Entwickler: Ninetail Games
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Icon Packs
MangoLine - Orange Icon Pack
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MangoLine - Orange Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Red Carpet - Icon Pack
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Red Carpet - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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LineBula White - Icon Pack
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LineBula White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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LineBula Black - Icon Pack
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LineBula Black - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Squid - Icon Pack
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Squid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Firefly Neon Icon Pack
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Firefly Neon Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Prismatic Icon Pack
Prismatic Icon Pack
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Prismatic Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Project Icon Pack
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Project Icon Pack
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Zamrud Turqoise - Icon Pack
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Zamrud Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Toska - Turqoise icon pack
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Toska - Turqoise icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Turqoise - Icon Pack
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Entwickler: Panoto Gomo
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ToscaLine - Turqoise Icon Pack
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ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Strawberry - Pink Icon Pack
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Strawberry - Pink Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Garis Light - Lines Icon Pack
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Garis Light - Lines Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Hexanet White - Icon Pack
Hexanet White - Icon Pack
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Hexanet White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Red Yellow - Icon Pack
Red Yellow - Icon Pack
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Red Yellow - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
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Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

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Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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