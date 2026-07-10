Android & Google Drive: Google startet neues Backup für viele Nutzer – sichert Downloads-Ordner in der Cloud

Rund um das mittlerweile recht tief integrierte Android Backup gab es in den letzten Wochen einige Änderungen und jetzt wird die nächste Neuerung ausgerollt: Bei ersten Nutzern zeigt sich ein neues Backup, das schon vor einigen Monaten angekündigt worden ist: Die Dokumente im Downloads-Ordner werden automatisch im Google Drive gesichert und sind damit auch extern verfügbar.



Bei vielen Android-Nutzern dürften die Android-Smartphones mit einem ganzen Schwung an wichtigen Daten gefüllt sein, nicht selten auch persönlicher Natur – von Fotos über Videos und Nachrichten bis hin zu Dokumenten. Die Relevanz des Smartphones und dessen Daten ist vielen Menschen zwar bewusst, doch wirklich kümmern tut man sich erst, wenn es verloren geht. Man bemerkt, dass man bei Verlust sehr viel mehr als nur die teure Hardware verloren hat. Daher sollte es eine Backup-Strategie geben.

Google hat gerade erst das Android-Backup aktualisiert, sodass der benötigte Speicherplatz in der Cloud vom eigenen Kontingent abgezogen wird – und jetzt folgt bei ersten Nutzern der nächste Schwung. Während bisher „nur“ die installierten Apps, die abgelegten Medien, App-Einstellungen, Android-Konfigurationen oder auch SMS-Nachrichten und Anrufprotokolle gesichert wurden, ist ein wichtiger Ordner gar nicht bedacht worden.

Es startet eine weitere Lösung, die den Downloads-Ordner und deren enthaltene Dokumente im Google Drive sichert. Ein Ordner, der oftmals wichtige Dateien enthalten kann – denn man hat sie nicht umsonst heruntergeladen – aber nicht gesichert werden. Man könnte sogar sagen, dass es neben den Mediendateien der einzige relevante Ordner überhaupt auf einem Android-Smartphone ist. Die lokale Dateiverwaltung ist auf Smartphones bekanntlich völlig anders geregelt als etwa am Desktop.









Downloads-Ordner im Google Drive sichern

Google hatte schon im Februar im Rahmen der System Updates angekündigt, dass sich mit der neuen Funktion zur Sicherung lokaler Dateien die heruntergeladenen Dokumente automatisch in Google Drive speichern lassen. So sollen die Dateien geschützt und von allen Geräten des Nutzers aus zugänglich bleiben. Dabei ist ausdrücklich von Dokumenten die Rede, aber es ist davon auszugehen, dass mittelfristig der gesamte Ordner gesichert wird.

Wichtig zu beachten ist, dass es sich dabei um ein Backup und keine Synchronisierung handelt . ein wichtiger Unterschied im Umgang mit den Dateien. Das bedeutet, dass neue Dateien aus dem Downloads-Ordner zu Google Drive geladen werden. Gelöschte Dateien werden hingegen nicht aus Drive gelöscht und zusätzlich zu Drive hochgeladene Dateien werden mutmaßlich nicht in den Downloads-Ordner geschoben. Alle Dateien finden sich in einem neu angelegten Ordner im Google Drive, der die Bezeichnung des Smartphones trägt.

Der Downloads-Ordner kann bekanntlich nicht nur lustige Bildchen enthalten, sondern auch oftmals relevante Dokumente. Lädt man wichtige Anhänge herunter, Formulare, füllt Daten aus speichert diese ab, landen sie oftmals in diesem Ordner – der standardmäßig überhaupt nicht gesichert wird. Laut der Ankündigung werden Dateien in den Formaten „doc, ppt, xls, pdf und andere Dokument-Formate“ gesichert.

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