Google Earth Pro: Die Desktop-App wird eingestellt – Download der lokalen App bald nicht mehr möglich

Erst vor wenigen Monaten hat die populäre Plattform Google Earth den 20. Geburtstag gefeiert und jetzt hat man eine große Änderung angekündigt, die für viele Nutzer noch relevant werden könnte: Die Desktopversion der Plattform wird in wenigen Monaten eingestellt und nicht mehr angeboten. Die Nutzer sollen auf die Webversion wechseln, die zuletzt stark ausgebaut worden ist.



Die vor mittlerweile 21 Jahren gestartet Google Earth Desktop-App gehörte damals zu den populärsten Anwendungen und war auf vielen PCs zu finden – denn erstmals konnten vielen Menschen die Welt von oben sehen. Google Maps existierte damals noch nicht. Schon vor langer Zeit wurde Google Earth auch ins Web gebracht und in den letzten Jahren stark ausgebaut. Mittlerweile ist der Funktionsumfang nahezu gleichauf – selbst der Google Earth Flugsimulator ist bereits ins Web gewandert.

Jetzt geht man daher den schon seit längerer Zeit erwarteten Schritt und kündigt an, dass die Desktopversion zukünftig nicht mehr angeboten werden soll. Ab dem 25. Juni 2027 ist der Download der App nicht mehr möglich. Das gilt nur für neue Nutzer, denn existierende Nutzer bzw. installierte Apps sollen sich auch nach diesem Datum weiterhin verwenden lassen. Langfristig wird man sicherlich auch die Weiternutzung einstellen, doch bis dahin dürften noch einige Jahre ins Land ziehen.

Welche Bedeutung die Desktop-App hat, zeigt sich schon daran, dass man die Einstellung des Downloads ein ganzes Jahr im Voraus ankündigt. Das dürfte daran liegen, dass Google Earth vor allem in Unternehmen zum Einsatz kommt, im Medienbereich, bei Organisationen und vielen professionellen Anwendungen. Gut möglich, dass es dennoch Schnittstellen oder Möglichkeiten gibt, die in der Webversion (noch) nicht nutzbar sind.

Wenn ihr Google Earth Pro bereits auf eurem Desktop nutzt und dies auch weiterhin tun möchtet, müsst ihr nichts unternehmen – es soll weiterhin funktionieren. Falls ihr KML/KMZ oder „Meine Orte“-Dateien in Google Earth im Web oder auf Mobilgeräten nutzen möchtet, könnt ihr euch Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Übergang ansehen.

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 23.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.