Google Health: Großes Update bringt viele neue Features – Fitness, Schwimmen, Schlaf, Startseite (Screenshots)

Die neue Fitness- und Gesundheitsplattform Google Health ist erst vor wenigen Wochen gestartet und erhält jetzt bereits das nächste große Update, das neue Funktionen in die Smartphone-App bringt. Die jüngste Aktualisierung umfasst eine Reihe von Neuerungen für die Startseite, bringt Neues für das Schlaftracking und die Auswertung, aber auch Updates für das Fitnesstracking im Bereich Schwimmen und Strava.



Die Fitnessplattform Google Health steckt noch in ihrem ersten Schwung seit dem Start und enthält dementsprechend immer wieder größere und schnellere Updates. Jetzt geht man in die nächste Runde und hat die Version Google Health 5.03 veröffentlicht, die sowohl für Android als auch iOS ausgerollt wird. Die Neuerungen decken alle wichtigen Bereiche von der Fitness über Schlaf bis zur Gesundheit ab und beheben auch einen Fehler.

Update für die Startseite

Im Heute-Tab lassen sich jetzt weitere Messwerte hinzufügen. Nutzer können jetzt Messwertkacheln für Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO2), Ruhepuls, Hauttemperaturvariation, Blutzucker, Achtsamkeitstage, Achtsamkeitsminuten, Resilienz, Protein-, Fett- und Kohlenhydratzufuhr sowie die Freundes-Rangliste auf dem Tab „Heute“ hinzufügen. Alle diese Messwerte waren zuvor nur im Gesundheit-Tab verfügbar. Mit dem Start auf dem Heute-Tab lassen sich die täglichen Fortschritte bequemer und übersichtlicher verfolgen.

Update für das Schlaftracking

Das Tracking des Gesamtschlaf und Hauptschlaf wird optimiert: Nickerchen (über 20 Minuten) werden jetzt in die 24-Stunden-Gesamtschlafdauer eingerechnet und in der täglichen Schlafübersicht im entsprechenden Tab gezeigt. Dort lässt sich nun auch die Entwicklung der Hauptschlafphase und der Gesamtschlafdauer (einschließlich Hauptschlaf und Nickerchen) im Zeitverlauf verfolgen. Die Hauptschlafdauer wird weiterhin im Heute-Tab angezeigt.









Schwimm-Tracking

Es gab wohl ein Problem mit dem Schwimm-Metriken. Einige Benutzer sahen falsche Distanzen und Einheiten für Schwimmübungen – das soll jetzt der Vergangenheit angehören.

Strava-Bugfix

Zuletzt wird ein Problem mit Höhenabweichungen bei Strava angegangen. Es wurde das Problem behoben, bei dem einige Nutzer große Diskrepanzen zwischen den in Google Health und Strava gemeldeten Höhengewinn sahen. Dafür wird die Verarbeitung der TCX-Dateien optimiert.

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Das Update auf die Version 5.03 wird jetzt für alle Smartphone-Nutzer ausgerollt und ist sicherlich nicht das Letzte im Laufe der nächsten Wochen. Neues gibt auch für iOS-Nutzer, die jetzt einige Funktionen nutzen können, die bisher nur exklusiv für Android zur Verfügung standen. Dazu gehört eine optimierte Startseite, eine verbesserte Lebensmittelsuche sowie eine verbesserte Ansicht der täglichen Nickerchen.

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[Google Health Support]

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.