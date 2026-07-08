Android: Gemini integriert Google Play Store – Apps mit dem KI-ChatBot finden und installieren (Video)

Der KI-ChatBot Gemini bekommt unter Android schon wieder eine neue Aufgabe, die durch die enge Anbindung des Google Play Store ermöglicht wird. Nutzer können jetzt direkt innerhalb von Gemini nach Apps suchen, die auf Basis der Anforderungen von Gemini vorgeschlagen werden. Sogar die Installation aus dem ChatBot heraus ist möglich, ohne den Play Store als eigenständige App öffnen zu müssen.



Gemini bekommt eine enge Anbindung an den Google Play Store: Nutzer können jetzt mit gezielten Fragen und Aufgabestellungen nach Apps suchen. So lässt sich beispielsweise erfragen „Empfehle mir eine gute Karten-App für mein Handy, die ich auf Reisen herunterladen kann“ oder auch „Finde eine Produktitvitäts-App, die mir bei der Essensplanung hilft“. Gemini wird daraufhin eine Liste von Apps vorschlagen, so wie das im unten eingebundenen Video sichtbar ist.

Die App-Auflistung besteht gewissermaßen aus einem Suchergebnis des Google Play Store und liefert keine näheren Details zu den einzelnen Apps. Zwar kann man gezielt nachfragen, welche Stärke oder Funktionalität eine App bietet, aber in der ersten Auflistung ist das nicht ersichtlich. Es wäre natürlich praktisch, wenn jede App eine kleine Gemini-Kurzbeschreibung mit Fokus auf der Anfrage des Nutzers enthalten würde.

Aber das ist längst noch nicht alles, denn es kann auch gezielt nach Apps gesucht werden. Sagt Gemini dazu einfach den konkreten App-Namen und teilt dem KI-ChatBot mit, dass ihr diese App installieren möchtet. Es wird das Play Store-Overlay erscheinen, aus dem heraus ihr die App installieren könnt. Außerdem kann nach In-App-Käufen direkt mit Gemini gesucht werden. Diese lassen sich zwar nicht vollständig in Gemini kaufen, aber ihr erhaltet eine Übersicht.

Es ist wirklich interessant, dass Google diesen Weg geht. Denn während man in vielen anderen wichtigen Apps die Gemini-KI integriert und neue Ask-Suchfunktionen geschaffen hat, ist das beim Play Store nicht der Fall. Stattdessen lagert man diese Suchfunktion jetzt gewissermaßen aus. Gut möglich, dass das auch rechtliche Gründe mit der Vormachtstellung des Play Store hat.

» GMail Live & Gemini: Neue KI-Funktion durchsucht euren Posteingang nach konkreten Informationen (Video)

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.