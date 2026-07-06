GMail Live & Gemini: Neue KI-Funktion durchsucht euren Posteingang nach konkreten Informationen (Video)

Bei vielen Nutzern dürften sich im Mailarchiv von GMail wichtige Informationen befinden, ebenso im Posteingang für aktuelle Themen. Jetzt sollen diese noch stärker als bisher von der KI verwendet werden können, denn in diesen Tagen wird das kürzlich angekündigte GMail Live für erste Nutzern ausgerollt. Die Funktion lässt die Nutzer nach konkreten Details fragen, ohne sich auf Stichwörter oder E-Mails beziehen zu müssen.



GMail verfügt schon seit dem Start der Plattform vor über 22 Jahren über starke Funktionen zur Organisation von E-Mails und natürlich auch über die blitzschnelle Suchfunktion. Mit dieser lassen sich Mailinhalte schnell finden – sofern man sich denn an mindestens ein wichtiges Detail erinnern kann. Jetzt beginnt das GMail-Team mit dem Rollout einer neuen KI-Funktion, die im Zweifelsfall einspringen soll. Denn statt nach Stichpunkten oder Absender, sucht man bei GMail Live nach konkreten Fakten oder Antworten.

Das Ganze funktioniert interessanterweise primär per Sprachsteuerung und wurde mit folgendem Beispiel gezeigt: Die Nutzerin fragt über mehrere Sprachbefehle nach spezifischen Informationen aus ihren E-Mails. Zum Beispiel geht es darum, ob das Kind für den Kindergarten am heutigen Tag etwas Spezielles mtibringen sollte. GMail Live antwortet, dass heute „Show & Tell“ auf dem Kindergarten-Programm steht und das Kind einen beliebigen Gegenstand von zu Hause mitbringen soll. Bei Bedarf lässt sich die E-Mail mit weiteren Informationen aufrufen. Schaut euch das im folgenden Beispielvideo einmal an:

Es wird noch eine zweite Beispielfrage gezeigt: Auf die Frage nach anstehenden Veranstaltungen informiert die GMail Live-KI über ein Schulpicknick am nächsten Freitag um 16:00 Uhr auf dem Schulhof. Die Nutzerin erkundigt sich außerdem nach einer Nachricht eines Fliesenlegers. Gmail Live fasst als Antwort zusammen, dass bis morgen 14:00 Uhr eine Entscheidung zwischen klassischen weißen Fliesen und grauen Hexagon-Fliesen getroffen werden sollte, um die Bestellung zeitgerecht aufgeben zu können. Auch die Preise der Fliesen werden dazu genannt.

Nach der Ankündigung Mitte Mai beginnt man jetzt mit dem Rollout für erste englischsprachige Nutzer. Aktuell ist noch ein Google AI Pro-Abo Voraussetzung, aber das kann sich schnell ändern. Für mich die große Frage: Was ist der Unterschied zwischen „GMail Live“ und einem eventuellen „Ask GMail“?

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.