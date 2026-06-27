Vor einigen Monaten hat Google eine wichtige Neuerung für alle Nutzer von GMail angekündigt, die mit ihrer möglicherweise vor langer Zeit gewählten E-Mail-Adresse nicht (mehr) zufrieden sind. Eine neue Funktion erlaubt es, die E-Mail-Adresse ohne weitere Abhängigkeiten oder Stolpersteine zu ändern – seit wenigen Tagen ist das auch in Deutschland möglich. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und was ihr beachten müsst.



Vermutlich besitzt der größte Teil aller Internetnutzer ein Google-Konto, sei es für die zahlreichen Dienste, für den Chrome-Browser, für Android oder eine andere Plattform. In den meisten Fällen hängt zusätzlich noch ein Konto bei GMail mit dran, das sehr zentral positioniert ist und Mailservice sowie Zugang zum Google-Konto zugleich ist. Während Google-Nutzer ohne GMail ihre E-Mail-Adresse ändern konnten, war das für GMail-Nutzer bisher nicht möglich. Das hat sich in diesen Tagen geändert.

Jetzt haben auch alle Nutzer in Deutschland die Möglichkeit, ihre E-Mail-Adresse innerhalb von GMail zu ändern. Das bedeutet, dass die Bezeichnung vor „@gmail.com“ geändert werden kann. Wer vor vielen Jahren einen Namen gewählt hat, der heute einfahc nicht mehr passt – sei es faktisch durch einen Namenswechsel oder vielleicht einer gewünschten Seriösität, kann diesen jetzt ändern. Faktisch ist das übrigens keine Änderung, sondern eine Erweiterung.

Nutzer erhalten eine zusätzliche GMail-Adresse

Wird die E-Mail-Adresse innerhalb von GMail gewechselt, wird eine neue Adresse angelegt und mit dem GMail-Konto verknüpft. Die alte Adresse bleibt dabei bestehen, leitet automatisch auf die neue Adresse weiter und kann somit dauerhaft weiter verwendet werden. Das soll den Wechsel so komfortabel wie möglich machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass gewechselte Adressen nicht neu vergeben werden können. Es bietet sowohl Komfort als auch Schutz vor Verwechslungen.









Einschränkungen für den Wechsel

Für die Auswahl einer neuen Adresse gibt es keine Einschränkungen. Es lässt sich jeder beliebige Name verwenden, der auch von neuen Nutzern registriert werden könnten. Allerdings gibt es eine wichtige quantitative Einschränkung: Ein Wechsel der E-Mail-Adresse darf über die gesamte Lebenszeit des Kontos maximal drei Mal durchgeführt werden – danach ist die Funktion gesperrt. Außerdem müssen zwei Wechseln mindestens 12 Monate liegen. Ihr solltet euch das also sehr gut überlegen.

Gerade für die Nutzer, die damals vielleicht einen nicht ganz so seriösen Namen gewählt haben oder durch Hochzeit, Scheidung etc. einen neuen Namen haben, kann diese neue Funktion ein echter Segen sein. Natürlich konnte man auch zuvor schon ein neues GMail-Konto anlegen, doch durch die enge Verknüpfung mit dem Google-Konto konnte das zum Kraftakt werden.

Wie der Wechsel genau funktioniert, könnt ihr in diesem Google-Supportdokument zum GMail-Wechsel nachlesen. Allein aufgrund der Relevanz des Google-Kontos empfehle ich dringend, dass ihr euch das gesamte Dokument in Ruhe durchlest – vielleicht auch zwei Mal – und erst dann den Wechsel durchführt. Wer lediglich alternative Adressen benötigt, kann den folgenden GMail-Trick für unbegrenzt viele Adressen verwenden:

» GMail: Der Trick mit dem Punkt – so könnt ihr unzählige E-Mail-Adressen aus einem einzelnen Konto erstellen

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.