Android: Großes Pixel-Update kommt wohl schon heute – wieder mit überraschendem Pixel Feature Drop?

Wir sind in den Sommermonat Juli gestartet und stehen am Beginn der ersten vollen Woche des Monats – und damit ziemlich genau an dem Zeitpunkt des ersten Android Update für diesen Monat. Google könnte schon im Laufe des heutigen Tages sowohl das Android-Paket als auch das Pixel Update veröffentlichen. Auch im heißen Juli könnte Google entgegen der Erwartungen überraschen und ein größeres Update-Paket vorlegen.



Nach dem wirklich starken Juni mit zahlreichen und umfangreichen Android-Updates, die unter anderem die monatliche Aktualisierung, ein Pixel Feature Drop und auch den Start von Android 17 umfassten, sollte es im Juli wieder etwas gemächlicher zugehen. Doch Google erfüllt die Erwartungen mittlerweile weder in die eine noch in die andere Richtung, sodass wir auch für Juli mit einem Vorbereitungs-Update auf die elfte Pixel-Generation rechnen können.

Welche Updates sind für Juli zu erwarten?

Im siebten Monat des Jahres wird Google uns zunächst das monatliche Android-Sicherheitsupdate für Juli bescheren, das diesmal sehr übersichtlich ausfallen dürfte. Denn wir sind wieder im Zwischenmonat angekommen, in dem nur die Bugs mit dem Status „Kritisch“ gefixt werden, während man alle anderen für den Drei-Monats-Zyklus aufspart. Ein bis zwei Fixes könnten enthalten sein, im Vollmonat Juni waren es gar weit über 100 Fixes. Außerdem erwarten wir natürlich das parallel dazu startende monatliche Pixel Update mit Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die Pixel-Smartphones.

Pixel Feature Drop?

Es steht zwar nicht auf dem Plan, aber Google könnt auch im Juli ein größeres Update-Paket für die Pixel-Smartphones veröffentlichen – namentlich also ein Pixel Feature Drop. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn im August will man mit den Pixel 11-Smartphones überzeugen und wird sich eher auf diese konzentrieren – ebenso im September. Daher wäre ein Sommerpaket im Juli eine gute Möglichkeit. Mit einer neuen Android-Version ist hingegen nicht zu rechnen, denn Android 17 ist erst vor wenigen Wochen erschienen und die QPR1 Beta soll uns bis September begleiten.









Wann kommt das Update?

Das monatliche Android-Sicherheitsupdate wird stets am ersten Montag oder Dienstag eines Monats veröffentlicht. – wenn nichts dazwischen kommt. In den letzten Monaten war es häufig der Dienstag, aber auch am Montag hatte man uns seit den Änderungen schon beglückt. Das große Party-Wochenende in den USA ist vorüber und sollte auf den Zeitpunkt des Rollouts keinen Einfluss haben. Ebenso ist es mit dem Pixel Update, das mal am selben Tag veröffentlicht wird, mal einen Tag später oder gar – wie letzten Monat – eine ganze Woche später.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Langsam kommen wir an den Punkt, an dem die über Jahre geltende SoC-Regel nicht mehr gilt. Auch im Juli wird Google alle Pixel-Smartphones versorgen, in denen ein Tensor-SoC verbaut ist – doch bald ist es damit vorbei. Denn im Oktober läuft die Update-Garantie für die Pixel 6-Smartphones aus dem Jahr 2021 aus. Das Update wird daher auf allen Pixel-Smartphones der sechsten bis zehnten Generation ankommen, auch auf allen a-Geräten der Budget-Reihe, auf dem Pixel Tablet und allen Foldables.

Eine Übersicht über Googles garantierte Updates für die Pixel-Smartphones haben wir euch erst vor wenigen Wochen in diesem Artikel gegeben. Außerdem hatten wir euch einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones verschafft, die ihr in diesem Artikel finden könnt.

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.