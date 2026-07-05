YouTube Shorts: Kurzvideos endlich im echten Vollbild schauen – so könnt ihr jetzt alle Elemente ausblenden

Nach einem absoluten Fokus auf Wachstum räumt Google jetzt bei YouTube Shorts auf und gibt den Nutzern mehr Möglichkeiten, die Kurzvideos noch intensiver und ungestört anzusehen. Im Zuge dessen ist es jetzt möglich, praktisch alle Bedienelemente auszublenden und dem Video die volle Displaygröße zur Verfügung zu stellen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Während sich die Standardvideos auf YouTube sowohl im Vollbild als auch im normalen Player abspielen lassen, gibt es bei den Kurzvideos nur das Vollbild. Und dennoch kann man manchmal nicht alle Inhalte sehen, weil sich die Bedienelemente direkt über das Video legen. Links gibt es eine Iconreihe, rechts eine Iconreihe und am unteren Rand auch noch die Videobeschreibung. Das ist nicht vorteilhaft, aber auf Kurzvideoplattform absoluter Standard.

Bei YouTube will man sich diesem Standard nicht widersetzen, sondern startet jetzt den neuen Player für YouTube Shorts. Dieser verändert einige Buttons, führt ein neues Karussell ein und ändert gleichzeitig die Positionierung. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel. Aber es wird auch ein ganz neuer Button eingeführt, der zukünftig sicherlich sehr häufig genutzt werden wird.

Mit einem Tap auf „Clear Screen“ werden alle Bedienelemente vollständig ausgeblendet und das Video damit in einen echten Vollbildmodus verwandelt. Das Video selbst wird zwar nicht größer, doch durch die freibleibenden Randbereiche könnt ihr dennoch mehr sehen. Tippt dazu einfach auf diesen Button, der schlussendlich als einziger bestehen bleibt und anschließend auch wieder das Umschalten in den Standardmodus ermöglicht.

YouTube spricht davon, dass man den Nutzern damit den Genuss auf ein ungestörtes und intensives Seherlebnis ermöglicht. Ich denke, dass selbst Shorts-Verweigerer schon häufiger bemerkt haben dürften, dass die Overlay-Oberflächen nicht ganz so vorteilhaft sind. Und wer sich vollständig von den Kurzvideos verabschieden will, kann jetzt auch YouTube Shorts einfach ausblenden.

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[YouTube Support]

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