YouTube Shorts: So lassen sich Videos jetzt in doppelter Geschwindigkeit abspielen – neues Feature startet

Google baut bei der Kurzvideoplattform YouTube Shorts um und bringt im Zuge dessen unter anderem eine optimierte Oberfläche, neue Buttons und Metriken, aber auch eine funktionelle Neuerung: Jetzt haben alle Nutzer die Möglichkeit, ein Kurzvideo in doppelter Geschwindigkeit ablaufen zu lassen – ganz einfach per Geste. Und weil das so schön ist, lässt sich das sogar mit einer weiteren Geste dauerhaft einrasten.



Viele Fans der Kurzvideos dürften wohl eine mittlere zweistellige Zahl von Videos pro Tag sehen, ich denke das ist ein realistischer Durchschnitt. Die Kurzvideos zeichnen sich nicht nur durch ihre sekündige Länge aus, sondern häufig auch durch schnelle Abläufe. Dennoch soll es laut Google einen sehr großen Bedarf gegeben haben, die Videos noch schneller abzuspielen. Ein solches Feature soll zu den Top-Wünschen der Nutzer gehören – und jetzt liefert man.

Ab sofort ist es möglich, die Kurzvideos in doppelter Geschwindigkeit abzuspielen. Alles was man dafür tun muss, ist, den Daumen auf dem Display zu halten. So lange auf das Display gedrückt wird, läuft das Video doppelt so schnell – ähnlich wie bei dem YouTube Speed-Abspielen. Wer den Daumen nicht die ganze Zeit auf dem Display halten will, kann das sogar einrasten: Dazu muss mit gedrücktem Daumen nach unten gewischt werden, so wie ihr das im folgenden Video sehen könnt.

Für die Nutzer ergibt es sich dadurch, dass doppelt so viele Videos in derselben Zeit geschaut werden können. Ich bin nicht unbedingt als Kurzvideo-Fan bekannt, sodass ich eine Verdopplung der nicht immer sehr gehaltvollen Berieselung mehr als kritisch sehe. Für Google/YouTube ist es aber eben auch die Chance, die globalen Abrufzahlen ebenfalls zu verdoppeln. Und weil ein Video nur ein störendes Medium zwischen zwei Werbeanzeigen ist (aus Google-Sicht), könnte sich das massiv auswirken.

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch hier im Blog gezeigt, wie ihr bei YouTube Zeit sparen könnt, in dem Videos auch auf der großen Plattform schneller abgespielt oder parallel zu den Kommentaren genutzt werden können. Schaut euch bei Interesse auch die weiteren Neuerungen im YouTube Shorts-Player an:

» YouTube Shorts: Neuer Videoplayer startet – Herzen statt Daumen und aufgeräumtes Design (Screenshots)

[YouTube Support]

Letzte Aktualisierung am 29.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.