Google Play Store Aktion: Diese 86 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in die neue Aktionen-Woche gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Ende des Gratis-Backup für Android, zeigen euch GMail Live und berichten über das Winken als Recaptcha-Ersatz. Informiert euch auch über das Reservieren von WhatsApp-Benutzernamen.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 07.07.2026

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Apps
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Entwickler: Power Mind Apps
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Equalizer & Bass Booster Pro
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Equalizer & Bass Booster Pro
Entwickler: Coocent
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DJ Mix Studio - DJ-Musikmixer
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DJ Mix Studio - DJ-Musikmixer
Entwickler: Coocent
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Lautstärkeverstärker
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Lautstärkeverstärker
Entwickler: KX Camera Team
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DJ-Musikmixer - DJ Mixer
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DJ-Musikmixer - DJ Mixer
Entwickler: KX Camera Team
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Equalizer - Bass Booster EQ
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Equalizer - Bass Booster EQ
Entwickler: 1 Bit
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Volumenverstärker-Lautsprecher
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Entwickler: Coocent
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Bassverstärker PRO
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Bassverstärker PRO
Entwickler: Coocent
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Garage Ringtones Pro
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Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
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Equalizer mit Tonverstärker
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Entwickler: 1 Bit
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DJ Mixer, DJ-Musik-Remix Pro
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DJ Mixer, DJ-Musik-Remix Pro
Entwickler: Nuts Mobile Inc.
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DJ Mixer PRO - DJ Musik Mixer
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DJ Mixer PRO - DJ Musik Mixer
Entwickler: KUCO Apps
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Equalizer - Bassverstärker
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Entwickler: KUCO Apps
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Einschlafsound FM – Klangoase
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Einschlafsound FM – Klangoase
Entwickler: KUCO Apps
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DJ-Musikmixer - DJ Studio Pro
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Entwickler: KUCO Apps
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Countdown Widget - Time Until
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Entwickler: Power Mind Apps
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Kontakt Veranstalter
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Entwickler: Yogesh Dama
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Add Frames to photos
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Stabilize Video: Stable Video
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Entwickler: TAPUNIVERSE
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Reverse Video
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Entwickler: SwiperyLab
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IPTV Smart Player Pro
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IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
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Smart navigation bar - navbar
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Smart navigation bar - navbar
Entwickler: Yogesh Dama
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Image Cropper - Crop photos
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Image Cropper - Crop photos
Entwickler: Power Mind Apps
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Photos Charging Slideshow
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Photos Charging Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
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HD Wallpapers Gallery
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HD Wallpapers Gallery
Entwickler: Power Mind Apps
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Watch Faces
Pace PRO: Watch face
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Pace PRO: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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TRON Dark: Watch face
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TRON Dark: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Hybrid Vir Watch Face
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Entwickler: Magnum Watch Faces
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Digital Basic 3b Wear OS 4+
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Android: Google stellt das Gratis-Backup ein – Sicherung in der Cloud wird jetzt vom Kontingent abgezogen

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Spiele
[VIP] Mr. Balcan Idle
[VIP] Mr. Balcan Idle
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[VIP] Mr. Balcan Idle
Entwickler: SUPERCLAY Inc
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BlockStorm Survival
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BlockStorm Survival
Entwickler: Modular Game Technologies
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Crosswords Word Fill PRO
Crosswords Word Fill PRO
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Crosswords Word Fill PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
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Word Connect PRO
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Word Connect PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
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Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
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Slime Legends - Survivor
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Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
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Word Tower - Premium Puzzle
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Word Tower - Premium Puzzle
Entwickler: otto games
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Autobahn-Spiel
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Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
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RUSTY: Island Survival Pro
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RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
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Burning Sky VIP
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Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
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Tap and Popping Battle Puzzle
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Tap and Popping Battle Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
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Braincup
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Braincup
Entwickler: Simon Schubert
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Rogue Hearts
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Entwickler: Ninetail Games
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Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
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Aeroplane Chess 3D - Ludo Game
Entwickler: UnknownProjectX
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Food Fever Premium: Restaurant
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Entwickler: Unimob Games
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Brain teaser puzzles
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Heroes Infinity Premium
Entwickler: DIVMOB
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Mini Restaurant Premium
Entwickler: Unimob Global
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[365fun] PipeMan
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[365fun] PipeMan
Entwickler: wind
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[365fun] Jewel Match
Entwickler: wind
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[365fun] Balance Game
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Entwickler: wind
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[365fun] Scroll Match3
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Entwickler: wind
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[365fun] Apart2
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Entwickler: wind
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Survival Island: Evolve Pro
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Survival Island: Evolve Pro
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Word Connect - Fun Puzzle Game
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Word Connect - Fun Puzzle Game
Entwickler: otto games
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Sudoku.org - LAN Battle
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Sudoku.org - LAN Battle
Entwickler: UnknownProjectX
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Water Sort Puzzle - Premium
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Water Sort Puzzle - Premium
Entwickler: otto games
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Asteroid
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Asteroid
Entwickler: Atanu Sanyal
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Beautiful Line - Maths is fun
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Beautiful Line - Maths is fun
Entwickler: UnknownProjectX
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Space Shooter: Galaxy Attack
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Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: Unicorn Studio Official
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
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Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
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Icon Packs
Zamrud Turqoise - Icon Pack
Zamrud Turqoise - Icon Pack
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Zamrud Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Toska - Turqoise icon pack
Toska - Turqoise icon pack
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Toska - Turqoise icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Turqoise - Icon Pack
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Turqoise - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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ToscaLine - Turqoise Icon Pack
ToscaLine - Turqoise Icon Pack
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ToscaLine - Turqoise Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Strawberry - Pink Icon Pack
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Strawberry - Pink Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Garis Light - Lines Icon Pack
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Garis Light - Lines Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Hexanet White - Icon Pack
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Hexanet White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Red Yellow - Icon Pack
Red Yellow - Icon Pack
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Red Yellow - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Rock - Black Icon Pack
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Rock - Black Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
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Lime - icon pack
Lime - icon pack
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Lime - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
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Hexa Crop - Icon Pack
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Hexa Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Hexadark - Hexa Icon Pack
Hexadark - Hexa Icon Pack
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Hexadark - Hexa Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Hexaring - Icon Pack
Hexaring - Icon Pack
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Hexaring - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Hexanet - Neon Icon Pack
Hexanet - Neon Icon Pack
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Hexanet - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
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Sudus - Hexa Icon Pack
Sudus - Hexa Icon Pack
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Sudus - Hexa Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
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Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
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Entwickler: H21 lab
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Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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