Google Fotos & Gemini Omni: Neue KI-Videobearbeitung wird ausgerollt – bringt schnelle Korrekturen (Video)

Die Fotoplattform Google Fotos bietet seit vielen Jahren starke Möglichkeiten zur Bildbearbeitung und ist dank KI zuletzt auch immer stärker in die Videobearbeitung vorgedrungen – jetzt geht man den nächsten Schritt. In diesen Tagen wird das neue Video Remix mit Gemini Omni ausgerollt, das umfangreiche Videobearbeitungsmöglichkeiten direkt in die Android-App bringt.



Der hierzulande leider noch nicht verfügbare Remix-Tab von Google Fotos erhält ein größeres Update, das eine neue Funktion mitbringt – nämlich den Video Remix. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, jedes in Google Fotos gespeicherte Video mit einem simplen Prompt zu optimieren oder bei Bedarf auch vollständig zu verändern. Dazu kommen die Gemini Omni Videobearbeitungsmöglichkeiten zum Einsatz, die wir euch hier im Blog bereits ausführlich vorgestellt haben.

Google nennt einige Beispiele, wie etwa den Hintergrund eines Video gegen ein Greenhouse zu tauschen, den Hintergrund gegen „etwas lustiges“ zu tauschen oder auch „verwandle mein Video in eine verträumte Wassermalfarben-Optik. An der praktischen Front gibt es aber auch Optimierungen wie etwa „leuchte mein Video mit der Morgensonne neu aus“ oder die Anwendung von Kinoeffekten für dunkle Clips.

Im obigen Beispielvideo könnt ihr einige Bearbeitungen sehen, die damit möglich sind. Die Idee dahinter ist, dass die Nutzer ihre teilenswerten Momente mit nur wenigen Schritten professionalisieren können, ohne stundenlang selbst Bearbeiten zu müssen. Die neue Funktion wird ab sofort für viele Nutzer ausgerollt, die über ein Google AI Pro-Abo verfügen. Allerdings nur in Länder außerhalb der Europäischen Union, sodass wir uns hierzulande noch etwas gedulden müssen.

Grundlegend steht die Videobearbeitung von Gemini Omni aber auch in Deutschland zur Verfügung, es scheitert eher am Remix-Tab in Google Fotos.

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[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.