Google Maps: So könnt ihr sehr leicht Flächen, Strecken und mehr mit dem Lineal messen (Android & Desktop)

Mit der Kartenplattform Google Maps lässt sich die Welt nicht nur in unzähligen Ansichten und mit vielen Details entdecken, sondern es lassen sich auch Vermessungen durchführen. Neben der Streckenlänge einer geplanten Route lässt sich auch die Entfernung als Luftlinie berechnen – aber auch das ist noch nicht alles. Heute zeigen wir euch, wie ihr Flächen bzw. deren enthaltenes Gebiet vermessen könnt.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie ihr mit Google Maps Luftlinien-Entfernungen messen könnt – dazu kommt das integrierte Lineal zum Einsatz. Dieses ist recht gut versteckt, steht aber sowohl im Desktopbrowser als auch in der Android-App bereit. Im verlinkten Artikel erklären wir euch ausführlich und mit Screenshots, wie ihr dieses praktische Tool erreichen könnt.

Aber mit dem Lineal lassen sich nicht nur Strecken messen, sondern ihr könnt auch Flächen vermessen. Dazu müsst ihr einfach nur die gewünschte Fläche mit dem Lineal umrunden und zur Vollendung der Strecke den Startpunkt wieder anklicken. Es ergibt sich eine geschlossene Fläche, bei der sowohl die Maße der umgebenden Strecken als auch der Gesamtumfang und die Gesamtfläche als Information ausgegeben werden. Auf folgendem Screenshot könnt ihr das im Detail sehen.

Im Overlay am unteren Rand wird die Gesamtfläche in Quadratkilometern oder Quadratmetern gezeigt. Dieser Wert wird bis auf die zweite Kommastelle gerundet, sodass es einigermaßen zuverlässig ist. Ihr könnt außerdem jederzeit am Desktop eine Strecke verschieben, diese bei Bedarf in die gewünschte Richtung bieten oder auch einen Wegpunkt verschieben. Dadurch könnt ihr recht schnell auch etwas unförmige Flächen ausmessen – so wie etwa Gebäude oder Grundstücke.

Natürlich solltet ihr euch nicht exakt auf diese Angaben verlassen, denn dafür ist die Abstimmung nicht perfekt genug und auch in der höchsten Zoomstufe werdet ihr aufgrund der Kartenauflösung keine exakten Stellen treffen können. Dennoch kann es eine gute Orientierung sein und euch Richtwerte für Flächengrößen geben.

» Google Maps: So könnt ihr Entfernungen und Strecken als Luftlinie auf der Karte messen (Android & Desktop)

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