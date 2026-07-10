Pixel-Smartphones: Google bringt einen magischen KI-Assistenten – ‚Gemini Proactive Assistant‘ (Teardown)

Google hat mit der zehnten Generation der Pixel-Smartphones die magischen Funktionen eingeführt, die einen lokalen KI-Assistenten bereitstellen. Mit dem bevorstehenden Sprung auf die Pixel 11-Smartphones bringt man das Ganze in die nächste Generation, die sich jetzt im Rahmen eines Teardowns zeigt. Der nächste Anlauf ist der Gemini Proactive Assistant, der hilfreiche Informationen liefern soll.



Die lokale KI spielt auch auf den Pixel-Smartphones eine immer größere Rolle und soll mit der nächsten Generation weiter ausgebaut werden: Die Pixel 11-Smartphones werden den erstmals als Gemini gebrandeten Gemini Proactive Assistant mitbringen. Dabei handelt es sich laut dem Teardown um ein Rebranding von „Magic Cue“, das erst mit den Pixel 10-Smartphones eingeführt worden ist. Ein lokaler Assistent, der schon damals auf Gemini Nano basierte.

Laut des Teardowns handelt es sich dabei um einen „proaktiven Assistent“, der hilfreiche Informationen liefern soll. In den Strings ist die Rede von hilfreichen Informationen zu einem Telefonanruf – etwa wichtige Details aus E-Mails und Nachrichten des Kontakts. Außerdem soll die Gemini-KI Funktionen vorschlagen, die im Rahmen dieses Telefonats hilfreich sein können.

Schon vor einigen Wochen hatte sich erstmals der „proaktive Assistent“ gezeigt, der hilfreiche Vorschläge machen soll. In den damaligen Strings hieß es, dass die Nutzer Apps wie GMail oder Kalender auswählen können, auf die der Assistent zugreifen kann. Weiterhin heißt es, dass der Assistent die auf dem Display sichtbaren Informationen oder auch die Benachrichtigungen verwenden kann. Ziel ist es, dass die Nutzer hilfreiche Vorschläge zur richtigen Zeit erhalten können.

Im Teardown heißt es, dass alle Informationen und Vorschläge lokal am Smartphone verarbeitet werden. Es handelt sich um einen privaten und verschlüsselten Bereich, sodass keine Daten auf den Google-Servern landen sollen. Gut möglich, dass wir schon bald endlich das erhalten, was seit bald zwei Jahren als „Pixie“ kursiert – der lokalen Pixel-KI.

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