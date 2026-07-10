Gemini Update: Neuer KI-Agent, Pixel-Assistant, Gemini Omni in Google Fotos, GMail Live und Googles Grenzen

In der zurückliegenden Gemini-Woche gab es wieder sehr viele interessante Einblicke und Meldungen rund um die Google-KI. Wir haben über Gemini Spark berichtet, über das neue GMail Live, Gemini Omni in Google Fotos, zeigen euch den Proactive Pixel Assistant und noch einiges mehr. Das alles und noch viel mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Wir sind am Ende der zweiten Gemini-Woche im Juli und konnten wieder über viele interessante Themen berichten, von den KI-Agenten über Integrationen in die Google-Dienste bis zu Googles Kapazitätsgrenzen rund um die Künstliche Intelligenz. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Android Halo & Gemini Spark

Wir zeigen euch, wie die neuen KI-Agenten wie Gemini Spark umgesetzt sind, was sie leisten und wie sie mit Halo auch direkt in Android integriert werden können.

» So funktioniert der neue KI-Agent Gemini Spark

Gemini steuert euer Smartphone

Mit Gemini Computer use hat Google ein neues KI-Modell vorgestellt, das es Gemini erlaubt, Geräte wie Computer oder Smartphones zu steuern, aber auch Apps, Webseiten und noch einiges mehr.

» Gemini soll Smartphones, Computer unter Apps steuern

Google an der Kapazitätsgrenze

Google stößt sowohl mit den eigenen Angeboten als auch dem Cloudgeschäft offenbar an Kapazitätsgrenzen. Schon jetzt musste man Meta wichtige Rechenpower versagen, mit dem man eigentlich gerechnet hat.

» Googles Infrastruktur ist an der Kapazitätsgrenze









GMail Live mit Gemini-KI

Google bringt die Gemini-KI zu GMail. Mit GMail Live startet jetzt eine ganz neue Suchfunktion auf der Mailplattform, die alle wichtigen Informationen durchsuchen und aufbereiten kann.

» GMail Live durchsucht euren Posteingang mit Gemini-KI

Google Fotos & Gemini Omni

Google Fotos integriert die KI-Videobearbeitung von Gemini Omni. Mit diesem ist es möglich, Videos umfangreicher und vor allem schneller bzw. bequemer als bisher zu bearbeiten. Schaut euch einmal das Beispielvideo an.

» Google Fotos erhält neue KI-Videobearbeitung mit Gemini Omni

Gemini Proactive Assistant

Google bringt den Gemini Proactive Assistant auf die Pixel 11-Smartphones, der die Nachfolge des Magic Cue antreten soll. Dabei soll es sich um lokale KI-Funktionen mit hilfreichen Informationen handeln.

» Google startet neuen Gemini Proactive Assistant für Pixel 11

Letzte Aktualisierung am 6.07.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.