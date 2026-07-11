Pixel 11 Pro: Das ist Googles neues Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Specs, Preise, Galerie & Video)

Google wird in exakt einem Monat die Pixel 11-Smartphones vorstellen, die in den letzten Tagen mehrfach geleakt sind und uns viele neue Informationen von sich verraten haben. Wenige Wochen vor dem Start wollen wir in diesem Artikel noch einmal alle Informationen zum Pixel 11 Pro zusammenfassen, das uns dank fleißiger Leaker längst wohlbekannt ist. Hier findet ihr alle bisher bekannten Details zum kommenden Google-Flaggschiff.



Google wird in ziemlich genau einem Monat zum großen Event laden, das uns unter anderem das Pixel 11 Pro bringen wird, das auch in diesem Jahr als absolutes Flaggschiff-Smartphone an den Start gehen soll. Natürlich tritt es die Nachfolge des erfolgreichen Pixel 10 Pro an und ist als kleineres (und günstigeres) der beiden Pro-Smartphones oft das Gerät der Wahl. Über das Hauptflaggschiff sind vor wenigen Tagen neue Infos zum Speicher und zu den Farben geleakt. Im Folgenden findet ihr alle bisher bekannten Spezifikationen.

Pixel 11 Pro Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro

Display: 6,3 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails: 1280×2856, 1–120 Hz, 240 Hz PWM, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB

Akku: 4707 mAh

Abmessungen: 152,7mm x 71,8mm x 8,4mm

Farben: Light Fog, Midnight Haze, Dune, Pine

Verkaufspreise: 1199 Euro (256 GB) | 1329 Euro (512 GB) | 1589 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Glaubt man den Glaskugeln der Marktforscher, soll das Pixel 11 Pro eines der meistverkauften Smartphones des Jahres 2026 werden – zumindest für das zweite Halbjahr. Somit sind die Anforderungen und Erwartungen bereits jetzt recht hoch. Tatsächlich spricht einiges dafür, denn die obigen Spezifikationen können sich sehen lassen und auch die folgenden Renderbilder und das unten eingebundene Video zeigen ein attraktives Smartphone.

















Auch das Google Pixel 11 Pro baut natürlich stark auf dem Design des Vorgängers auf und bringt ebenso wie der kleine Bruder eine Reihe von Anpassungen. Das bezieht sich hauptsächlich auf das Design des Kamerabalkens, aber auch bei der Größe soll es wohl im 0,1 Millimeter-Bereich einige Änderungen geben. Spannend wird das vor allem in Kombination mit Pixel Glow, das ein Teil der Kameraleiste bilden könnte – ganz genau wissen wir das aber noch nicht.

Verkaufsstart und Verkaufspreis

Wir erwarten den Verkaufsstart des Pixel 11 Pro für den 20. August 2026 und die Vorstellung auf dem Google-Event am 13. August 2026. Mittlerweile kennen wir auch die Verkaufspreise des Pixel 11 Pro, die leider deutlich nach oben gehen – im Vergleich zum Vorgänger. Google verlangt als UVP 1199 Euro für 256 GB, 1329 Euro für 512 GB und sogar 1589 Euro für 1 TB.

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Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.