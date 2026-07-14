Pixel 11-Smartphones: Googles Tensor G6-SoC wird zur Rakete – Meilenstein mit erster 2nm-Fertigung kommt

Schon sehr bald werden die Pixel 11-Smartphones vorgestellt, die längst nicht mehr nur ihre Schatten vorauswerfen, sondern bereits sehr umfangreich bekannt geworden sind. Jetzt verrät uns ein Leak, was schon seit langer Zeit vermutet wird und für Google vor allem unter Konkurrenten Prestige bedeutet: Der neue Tensor G6 ist der erste Smartphone-SoC, der im 2nm-Verfahren gefertigt wird – damit überholt man erstmals Apple.



Google ist schon vor fünf Jahren in das SoC-Geschäft eingestiegen und steht jetzt kurz vor der Auslieferung der sechsten Generation des Tensor für die Pixel-Smartphones. Bereits im vergangenen Jahr ist man von Samsung zu TSMC gewechselt und jetzt steht die erste echte Evolution an, auf die man lange Zeit hingearbeitet hat: TSMC ist das erste Unternehmen, das einen Smartphone-Chip im 2nm-Verfahren fertigt und die Pixel-Smartphones werden die ersten Geräte sein, die einen solchen auf den Markt bringen.

Laut eines aktuellen Leaks werden die Tensor G6 SoCs im 2nm-Verfahren gefertigt. Leaks gab es schon vor längerer Zeit, doch damals war das Ganze noch nicht konkret. Mittlerweile läuft die Produktion auf Hochtouren bzw. könnten die ersten Chargen längst gefertigt und auf dem Seeweg sein – daher sind die Information zumindest in der Theorie handfest und zuverlässig. Für Google ist das ein wichtiger Schritt, denn man wird nicht nur mit speziellen KI- und Imaging-Komponenten sowie Software punkten können, sondern auch mit reiner Rechenpower.

Zwar bekam man als Nutzer dank vieler cleverer Tricks nicht immer zu spüren, dass der Tensor nicht die Rakete unter den Smartphone-Chips, aber das dürfte Googles Ansprüchen nicht mehr genügt haben. Der erste Tensor aus dem Jahr 2021 wurde noch im 5nm-Verfahren gefertigt, ebenso wie der Tensor G2. Mit dem Tensor G3 war man erstmals auf dem 4nm-Prozess – ein Jahr nach der Konkurrenz – und mit dem Tensor G5 ging es zu 3nm. Auch der noch-aktuell Tensor G5 setzt auf 3nm.

Für Google wird der SoC-Bereich damit immer relevanter und es zeigt sich, dass Tensor längst nicht mehr nur irgendeine Komponente für die Pixel-Smartphones ist, sondern ein echtes Power-Produkt. Gut möglich, dass man diesen schon bald auch in anderen Produkten zum Einsatz bringen wird.

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[9to5Google]

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