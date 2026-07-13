WhatsApp: Jetzt schnell sein! So könnt ihr jetzt euren Benutzernamen reservieren – und das ist zu beachten

Meta nimmt aktuell bei WhatsApp überraschend viele Änderungen vor und hat vor wenigen Tagen den Rollout einer neuen Funktion begonnen, die in Zukunft noch sehr wichtig werden könnte: Jetzt haben erste Nutzer die Möglichkeit, sich einen WhatsApp Benutzernamen zu reservieren, der in einigen Monaten verwendet werden kann. Wir erklären euch die Notwendigkeit und zeigen, wie das funktioniert.



Der Aufstieg von WhatsApp zum dominierenden Messenger ist gefühlt über Nacht gekommen und basiert(e) auf zwei Erfolgsrezepten: Zum einen die sehr simple Bedienung, sodass praktisch jeder Nutzer sofort und ohne große Einschulung den Messenger benutzen kann. Der zweite, vermutlich viel wichtigere, Punkt, ist die Verknüpfung des WhatsApp-Kontos an die Telefonnummer. Damals war WhatsApp der SMS-Nachfolger, bei dem man keine große Einrichtung brauchte und plötzlich kostenlos und unbegrenzt Nachrichten verschicken konnte.

Die feste Verknüpfung mit der Telefonnummer besteht bis heute, hat aber auch Nachteile: Wechselt man die Handynummer, was heute zwar nicht mehr ganz so häufig passiert, hat das auch Auswirkungen auf WhatsApp und kann nur mit etwas Glück reibungslos erfolgen. Der zweite Nachteil ist es, dass alle Personen, mit denen ihr über WhatsApp kommunizieren möchtet, eure Telefonnummer kennen müssen. Niemand gibt gerne seine Telefonnummer her, seine WhatsApp-Nummer hingegen schon. Blöderweise ist das dieselbe Nummer 🙂

Daher wird schon bald der WhatsApp-Benutzername eingeführt, mit dem alle diese Stolpersteine der Vergangenheit angehören sollen. Der Benutzername ist eine Alternative zur Telefonnummer. Andere Nutzer können euch über diesen Benutzernamen kontaktieren, ohne eure Telefonnummer zu kennen und werden diese vor dem ersten Kontakt eurerseits auch weiterhin nicht zu Gesicht bekommen.









So könnt ihr euren WhatsApp-Benutzernamen reservieren

Tippe auf Mehr (drei vertikale Punkte) > Einstellungen.

Tippe auf dein Profil.

Tippe auf Benutzernamen reservieren -> Benutzernamen erstellen.

Gib den gewünschten Benutzernamen ein. Wenn der Benutzername verfügbar ist, wird dies bestätigt.

Tippe auf Speichern -> Fertig.

Wenn du einen Benutzernamen reservierst, wird dieser aktiv, sobald die Funktion in deiner Region verfügbar ist. Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn dein Benutzername verwendet werden kann.

Die WhatsApp-Benutzernamen werden offiziell erst in einigen Monaten eingeführt, doch bei gut drei Milliarden Nutzern sollte man sich natürlich beeilen. Daher lassen sich Namen schon jetzt reservieren, sodass sie euch keine andere Person wegschnappt. Nutzt diese mehr oder weniger einmalige Gelegenheit, bevor diese Funktion im Herbst weltweit eingeführt wird und dann sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen wird.

[WhatsApp FAQ]

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.