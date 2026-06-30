WhatsApp: Reservierung von Benutzernamen startet – so könnt ihr jetzt euren Wunschnamen blockieren

Beim populären Messenger WhatsApp stehen große Änderungen bevor, die für alle Nutzer relevant werden können und schon jetzt Handlungsbedarf haben: Später in diesem Jahr werden die WhatsApp Benutzernamen eingeführt und schon jetzt könnt ihr euch euren einmaligen Namen reservieren. Auch in Deutschland sollte das im Laufe der nächsten Stunden und Tage möglich sein.



Das WhatsApp-Konto ist fest an die Telefonnummer gebunden, was damals zu einem der Erfolgsgeheimnisse des Messengers gehörte – aber auch Nachteile mit sich bringt. Aus unterschiedlichsten Gründen werden schon bald die WhatsApp Benutzernamen eingeführt, die die Telefonnummer für die Kontaktaufnahme ergänzen oder gewissermaßen ersetzen. Einen Namen merken sich viele Menschen leichter als eine Telefonnummer und aus Datenschutz-Sicht muss man damit keiner bisher fremden Person seine Telefonnummer geben.

WhatsApp wird die Benutzernamen erst in einigen Monaten einführen, doch schon jetzt gibt es die Möglichkeit, sich einen Benutzernamen zu reservieren. Weil jeder Benutzername einzigartig ist und WhatsApp mehr als drei Milliarden aktive Nutzer hat, ist das sicherlich eien gute Idee. Die Reservierung erfolgt direkt in der App und sorgt dafür, dass der eingegebene Benutzernamen für alle anderen Nutzer gesperrt ist und fest an das eigene Konto gebunden wird.

So könnt ihr einen WhatsApp-Benutzernamen reservieren

Tippe auf Mehr (drei vertikale Punkte) > Einstellungen.

Tippe auf dein Profil.

Tippe auf Benutzernamen reservieren -> Benutzernamen erstellen.

Gib den gewünschten Benutzernamen ein. Wenn der Benutzername verfügbar ist, wird dies bestätigt.

Tippe auf Speichern -> Fertig.

Die Reservierung ist keine einmalige Sache. Ihr könnt das jederzeit ändern oder den Namen auch löschen. Wer ein echtes Interesse daran hat, einen schönen Handle zu besitzen, sollte jetzt aktiv werden und nicht darauf warten, bis diese Funktion weltweit für alle Nutzer freigeschaltet wird.

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[WhatsApp FAQ]

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.