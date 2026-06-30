Google Play Store Aktion: Diese 75 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Start in die neue Aktionswoche gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Reservierung der WhatsApp-Benutzernamen, spekulieren über die Pixel Watch 5 Pro und zeigen euch die rotierenden Pixel-Wallpaper. Verpasst auch nicht die Pixel 10 WM-Aktion.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 30.06.2026

Pixel 10 WM-Aktion: Jetzt ein Pixel-Smartphone kaufen, Google TV Streamer + Pixel Ring Stand gratis erhalten

Apps
Stabilize Video: Stable Video
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Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: 3,49 €
Reverse Video
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Reverse Video
Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Compress Video - Resize Video
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Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
NT Taschenrechner
NT Taschenrechner
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NT Taschenrechner
Entwickler: Lê Trần Ngọc Thành (kineita)
Preis: Kostenlos
Simple App Locker
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Simple App Locker
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
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Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Notch Effects Notch Animations
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Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Reminder Pro - Erinnerung
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Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Documentus Pro: Passport Photo
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Documentus Pro: Passport Photo
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Passport Photo: ID Photo Print
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Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stick - Remote Control TV Pro
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Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
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Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Gallery Slideshow
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Gallery Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
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Image Converter - HEIC to JPG
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Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Limit app usage - screen time
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Limit app usage - screen time
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Watch Faces
CWF 008 Luxury Watch Face
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CWF 008 Luxury Watch Face
Entwickler: Calkanos Watch Faces Studio
Preis: Kostenlos
CWF018 Blue Watch Face
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CWF018 Blue Watch Face
Entwickler: Calkanos Watch Faces Studio
Preis: Kostenlos
CFS112 Sport Watch
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CFS112 Sport Watch
Entwickler: CFS Creative Face Studio
Preis: Kostenlos
n-Digital 2: Watch face
n-Digital 2: Watch face
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n-Digital 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Horizon 9: Watch face
Horizon 9: Watch face
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Horizon 9: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Digital Iwasa Watch Face
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Digital Iwasa Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Analog Minimal Watch face
Analog Minimal Watch face
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Analog Minimal Watch face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Hybrid Zanes Watch Face
Hybrid Zanes Watch Face
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Hybrid Zanes Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Rotes Watch Face
Digital Rotes Watch Face
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Digital Rotes Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos

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Spiele
White Room
White Room
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White Room
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Sort And Arrange - Thinking
Sort And Arrange - Thinking
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Sort And Arrange - Thinking
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Word Connect: Crossword
Word Connect: Crossword
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Word Connect: Crossword
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Chinese Checkers Master
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Chinese Checkers Master
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Space Survival: Weltraum Pro
Space Survival: Weltraum Pro
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Space Survival: Weltraum Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
SciFi Survivor Premium
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SciFi Survivor Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
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Defense legend 4 HD: Sci-fi TD
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
King of Defense Premium
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King of Defense Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Sand And Water
Sand And Water
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Sand And Water
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
King of Defense 2: TD Premium
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King of Defense 2: TD Premium
Entwickler: JoyUp
Preis: Kostenlos
Words Search - Word Puzzles
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Words Search - Word Puzzles
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Re:Bounding - Bubble Breaker
Re:Bounding - Bubble Breaker
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Re:Bounding - Bubble Breaker
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Ein Schiff bauen VIP
Ein Schiff bauen VIP
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Ein Schiff bauen VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
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Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Planet Gravity - Newton's law
Planet Gravity - Newton's law
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Planet Gravity - Newton's law
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Soul Huntress: RPG Premium
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Soul Huntress: RPG Premium
Entwickler: PANTHERA GLOBAL
Preis: Kostenlos
[365fun] Fortress2
[365fun] Fortress2
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[365fun] Fortress2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
[365fun] Match3D
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[365fun] Match3D
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
FASTAR VIP - Rhythm Game
FASTAR VIP - Rhythm Game
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FASTAR VIP - Rhythm Game
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
[365fun] DinoRun4
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[365fun] DinoRun4
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 5 The Reunion
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Z Town Chapter 5 The Reunion
Entwickler: Maxwell O'Connor
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 8- Chaos Begins
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Z Town Chapter 8- Chaos Begins
Entwickler: Maxwell O'Connor
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 6 The Rebellion
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Z Town Chapter 6 The Rebellion
Entwickler: Maxwell O'Connor
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 4 The Messenger
Z Town Chapter 4 The Messenger
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Z Town Chapter 4 The Messenger
Entwickler: Maxwell O'Connor
Preis: Kostenlos
PicPu - Dog Picture Puzzle
PicPu - Dog Picture Puzzle
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PicPu - Dog Picture Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
TripleFantasy Premium
TripleFantasy Premium
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TripleFantasy Premium
Entwickler: Gameplete
Preis: Kostenlos
Bus Frenzy : Color Sort
Bus Frenzy : Color Sort
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Bus Frenzy : Color Sort
Entwickler: Gamezilla
Preis: Kostenlos
Number Puzzle - Sudoku Style
Number Puzzle - Sudoku Style
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Number Puzzle - Sudoku Style
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos

Keine Google-Angebote mehr verpassen! So könnt ihr jetzt GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle hinzufügen + Abos




Icon Packs
Inab Purple - Icon Pack
Inab Purple - Icon Pack
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Inab Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Cubic Light - 3D Icon Pack
Cubic Light - 3D Icon Pack
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Cubic Light - 3D Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
CircleDock 3D - Icon Pack
CircleDock 3D - Icon Pack
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CircleDock 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
GrapeLine - Purple Icon Pack
GrapeLine - Purple Icon Pack
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GrapeLine - Purple Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Pixel Cubic 3D - Icon Pack
Pixel Cubic 3D - Icon Pack
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Pixel Cubic 3D - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Linios Purple - Icon Pack
Linios Purple - Icon Pack
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Linios Purple - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
HoneyLine Yellow - Icon Pack
HoneyLine Yellow - Icon Pack
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HoneyLine Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Yellow - Icon Pack
Yellow - Icon Pack
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Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
You-R Circle Icon Pack
You-R Circle Icon Pack
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You-R Circle Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lines Circle - Neon Icon Pack
Lines Circle - Neon Icon Pack
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Lines Circle - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Circle Dark - Icon Pack
Circle Dark - Icon Pack
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Circle Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lines Circle - White Icon Pack
Lines Circle - White Icon Pack
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Lines Circle - White Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Outline 3D - Line icon pack
Outline 3D - Line icon pack
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Outline 3D - Line icon pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Lineblack - Yellow icon Pack
Lineblack - Yellow icon Pack
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Lineblack - Yellow icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

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