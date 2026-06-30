Pixel Watch 5 Pro? Neuer Leak verrät die vier geplanten Modelle – Google könnte überraschend umbauen

Google könnte schon in einigen Wochen die Pixel Watch 5 vorstellen, die sich in letzter Zeit mehrfach bei den Leakern gezeigt hat und jetzt auch an offizieller Stelle auftaucht – möglicherweise mit einer großen Überraschung. Ein FCC-Listing verrät uns die vier geplanten Modelle und zeigt, dass Google das Portfolio vollständig umstellen könnte: Kommen zwei Pro-Modelle?



Es ist nicht ganz überraschend, dass Google in diesem Jahr die Pixel Watch 5 vorstellen wird, denn man verfolgt auch bei dieser Produktgruppe einen Jahreszyklus. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist zu erwarten, das es auch in diesem Jahr wieder vier Modelle geben wird, aus denen die Nutzer wählen können. Schon vor einigen Wochen sind die internen Modellbezeichnungen durchgesickert und jetzt gibt es die Bestätigung.

Pixel Watch 5-Modellnummern

G25QD

G1XJ6

G0F3Y

GFW3R

Bei der US-amerikanischen Telekommunikationsbehörde FCC ist jetzt obiges Listing der Modelle aufgetaucht, das den Leak von Anfang Juni vollständig bestätigt. Es gibt vier Modelle, die sich wie üblich aber nicht den einzelnen Modellnummern zuweisen lassen. Es ist zu erwarten, dass Google auch in diesem Jahr zwei Größen plant – nämlich die Smartwatch mit 41mm und die Smartwatches mit 45mm. Die weitere Aufteilung ist noch nicht bekannt.

Eigentlich wäre diese Meldung damit zu Ende, doch es gibt tatsächlich noch eine Auffälligkeit – und die hat es in sich. Denn laut der FCC verfügen alle Smartwatches über die Möglichkeit, sich mit Wifi und LTE zu verbinden. Sollte das korrekt sein, fällt die Unterscheidung zwischen LTE und Wifi-only weg. Dennoch gibt es vier Modelle.









Kein Wifi-only mehr?

Sollte Google auf das Wifi-only Modell verzichten und stattdessen alle Smartwatches mit LTE ausstatten, wäre das nicht nur ein Upgrade für die halbe Produktpalette, sondern es würde auch das bisher entscheidende Unterscheidungsmerkmal verlorengehen. Das eine ist die bereits angesprochene Größe und das andere waren in den ersten vier Generationen die Verbindungsmöglichkeiten. Fällt das weg, muss es alternative Pläne geben.

Kommt die Pixel Watch Pro?

Basierend auf den vorliegenden FCC-Daten würde ich jetzt davon ausgehen, dass eine Pixel Watch 5 Pro in zwei Größen kommen wird. Eine solche Unterscheidung würde zum restlichen Pixel-Lineup passen und gleichzeitig die Gepflogenheiten im Smartwatch-Markt mitnehmen. Eine Standard-Smartwatch in zwei Größen und eine Pro-Smartwatch in zwei Größten könnten dem gesamten Portfolio neuen Schwung geben.

Natürlich könnten auch die FCC-Daten fehlerhaft sein, aber das halte ich bei einer offiziellen Behörde mit einer solch großen Bedeutung eher für unwahrscheinlich.

» Pixel Watch 5: Das sind Googles neue Smartwatches – alles was schon jetzt durchgesickert ist (Leaks)

[9to5Google]

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