Google Keep: Die Notizen-App erhält eine verbesserte Suchfunktion – soll Inhalte in Notizen hervorheben

Die Notizen-Plattform Google Keep wird immer wieder mit neuen Funktionen ausgestattet und jetzt steht ein Feature vor dem Rollout, das sich viele Nutzer schon seit längerer Zeit wünschen: Ergänzend zur Suchfunktion soll laut eines Teardowns in Kürze eine Suche innerhalb von Notizen ermöglicht werden. Diese soll bei längerer Inhalten das gewünschte Stichwort hervorheben.



Der digitale Notizblock Google Keep besitzt seit jeher eine Suchfunktion, mit der die Nutzer ihre gesamte Sammlung nach dem gewünschten Stichwort filtern können. Das funktioniert ohne Probleme und mehr oder weniger Live, sodass sich Inhalte schnell aufspüren lassen. Ab diesem Punkt wird der Nutzer allerdings allein gelassen, denn eine weiterführende Suchfunktion gab es bisher nicht. Das soll sich ändern.

Ein Teardown der aktuellen Android-App von Google Notizen hat ergeben, dass schon bald eine „Finde in der Notiz“-Funktion starten wird. Mit dieser lässt sich der Inhalt innerhalb einer Notiz finden. Die Treffer werden innerhalb der vollständig gezeigten Notiz farblich hervorgehoben, so wie man das von den Suchfunktionen eines Browsers kennt. Man sieht also weiterhin den vollständigen Inhalt, kann aber dennoch einzelne Bereiche gesondert hervorheben.

Eine solche Funktion ist bei längeren Texten oder Listen sehr praktisch, um sofort zum richtigen Punkt zu springen. Viele Nutzer, einschließlich mir, dürften bisher die Browservariante verwendet haben, die das gleiche Ergebnis liefert. Innerhalb der Andorid-App war das bisher natürlich nicht möglich, sodass es ein neuer Vorteil werden wird. Gut möglich, dass diese Hervorhebung automatisch aktiv wird, wenn auf ein Suchergebnis geklickt wird.

Die Umsetzung innerhalb der App scheint weit fortgeschritten zu sein, sodass wir nach diesem Teardown zeitnah mit einem Rollout rechnen können.

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