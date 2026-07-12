Pixel 11 Pro Fold: Das ist Googles neues Foldable – alles was bis jetzt bekannt ist (Specs, Preise, Galerie & Video)

In gut einem Monat wird Google die neuen Pixel 11-Smartphones vorstellen, die auch in diesem Jahr wieder in vier unterschiedlichen Varianten erscheinen sollen – darunter natürlich auch ein Foldable. Schon jetzt kennen wir nahezu alle Informationen zum Pixel 11 Pro Fold, die wir euch in diesem Artikel noch einmal ausführlich zusammenfassen wollen. Alle Infos und Spec zum kommenden Google-Foldable.



Mit dem Pixel 11 Pro Fold wird Google schon in wenigen Wochen das nächste faltbare Smartphone auf den Markt bringen, das natürlich die Nachfolge des Pixel 10 Pro Fold antreten soll – und das erneut mit einigen Verbesserungen. Google legt bei den Spezifikationen nach, auch wenn das Smartphone nicht unbedingt mit den drei Grundmodellen um die Kundschaft duelliert. Wir zeigen euch, was uns die Leaker in den letzten Wochen rund um das Foldable bereits verraten haben.

Pixel 11 Pro Fold Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 11 Pro Fold

Innendisplay: 8 Zoll LTPO AMOLED

Außendisplay: 6,4 Zoll LTPO AMOLED

Displaydetails Innen: 2076×2160 OLED, 1–120 Hz, up to 2050 nits

Displaydetails Außen: 1080×2342 OLED, 60–120 Hz, up to 2450 nits

SoC: Tensor G6 ( alle Infos zum Tensor G6 )

( ) RAM: 12 Gigabyte / 16 Gigabyte

Speicher: 256 GB | 512 GB | 1 TB

Akku: 4658 mAh

Abmessungen (offen): 155,2mm x 150,4mm x 4,8mm

Abmessungen (geschlossen): 155,2mm x 76mm x 10,1mm

Farben: Midnight Haze, Pine

Verkaufspreise: 1999 Euro (256 GB) | 2129 Euro (512 GB) | 2389 Euro (1 TB)

Verkaufsstart: 20. August 2026

Die Faltung ist bei einem Foldable der wichtigste Punkt und diese wird sich auch beim PIxel 11 Pro Fold nicht ändern – Google setzt auch weiterhin auf die klassische Buchfaltung. Die technischen Daten können sich sicherlich sehen lassen, genauso übrigens wie das Äußere des Smartphones. Schauen wir uns doch einmal an, was sich Googles Designer laut den geleakten Renderbildern überlegt haben:

















Beim Pixel 11 Pro Fold ist in dieser Generation vor allem der Blick auf den Kamerablock interessant, denn dieser soll etwas flacher ausfallen als beim Vorgänger Pixel 10 Pro Fold. Google scheint die Kameraleiste weiter verkleinern zu wollen, obwohl man dort vermutlich noch den Effekt Pixel Glow unterbringen muss. Beim Foldable ist das aufgrund der enorm dünnen Einzelseiten vielleicht schwer umsetzbar, aber moderne Technologie macht einiges möglich, was man uns vielleicht bald zeigen wird.

Verkaufsstart und Preisgestaltung

Leider gehen nicht nur die Spezifikationen nach oben, sondern auch die Preise: Google langt beim Pixel 11 Fold Pro ordentlich zu und verlangt 1999 Euro für das 256 GB-Modell, ganze 2129 Euro für die 512 GB-Variante und sogar 2389 Euro für das Foldable mit 1 TB Speicher. Die Präsentation des Smartphones wird am 13. August 2026 stattfinden, denn Google hat bereits zum Event geladen. Der Verkaufsstart soll laut Leakern bereits eine Woche später, am 20. August 2026 stattfinden.

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Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.