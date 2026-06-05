Pixel Update: Bricht Google das Update-Versprechen, neue Leaks zur Pixel Watch 5, Anrufbeantworter & mehr

Veröffentlicht am von Jens
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Die zurückliegende Pixel-Woche hat uns zum Start in den Juni einige interessante Ankündigungen gebracht, zu denen unter anderem der Start eines KI-Anrufbeantworters gehört. Es gab auch neue Leaks zur Pixel Watch 5, die gar im Ozean gefunden wurde, neue Aktionen und neue Marktanteil-Statistiken. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


pixel update portfolio

Zum Start in den Juni gab es eine interessante Pixel-Woche, die uns etwa neue Leaks zur Pixel Watch 5 gebracht hat, wir haben über das Update-Versprechen berichtet, über neue Pixel-Aktionen, einen KI-Anrufbeantworter und noch einiges mehr. Außerdem zeigen wir euch Infos zu den Pixel-Marktanteilen. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Bricht Google das Update-Versprechen?
Google spendiert allen aktuellen Pixel-Smartphones ganze sieben Jahre volle Updates, was zu den wichtigsten Stärken der Geräte gehört. Daran wird man auch festhalten, doch mit den jüngsten Entwicklungen rund um Gemini Intelligence zeigt sich, dass das Update-Versprechen vielleicht trotz Einhaltung gar nicht so viel wert ist. Selbst zwei Jahre alte Geräte werden nicht mehr versorgt.

» Bricht Google das Update-Versprechen der Pixel-Smartphones?

Pixel Watch 5 im Ozean
Das erlebt man auch nicht so oft: Ein prominenter Hobbytaucher hat vor einer Karibikinsel wohl tatsächlich die Pixel Watch 5 im Ozean gefunden. Er hat Fotos veröffentlicht und es dürfte sich wohl tatsächlich um ein Vorserienmodell der neuen Google-Smartwatch handeln. Schaut euch die Fotos einmal an.

» Taucher findet Pixel Watch 5 im Ozean und zeigt sie auf Fotos




Pixel-Smartphones bekommen Anrufbeantworter
Google versorgt die Telefon-App der Pixel-Smartphones mit einer neuen Funktion, die es bisher nur für wenige US-Nutzer gegeben hat: Ein neuer Anrufbeantworter soll dafür sorgen, dass eine KI verpasste Anrufe annimmt. Dadurch ist es möglich, dass der Nutzer anhören und auch per Transkribiertem Text nachlesen kann, was der Anrufer gewollt hat. Schaut doch mal im folgenden verlinkten Artikel vorbei, wie das genau funktioniert.

» Google startet neuen KI-Anrufbeantworter für Pixel-Smartphones

Pixel Watch 5 zeigt sich in Leaks
Die Pixel Watch 5 ist jetzt in einigen Leaks aufgetaucht, wobei es nicht nur um das gefundene Modell im Ozean geht. Auch bei den Leakern gibt es die Smartwatch jetzt mit ihren internen Bezeichnungen. Diese verraten uns, dass es auch in diesem Jahr wieder vier Modelle geben wird und wann wir mit dem Start der Pixel Watch 5 rechnen können.

» Neuer Leak zeigt die geplanten Varianten der Pixel Watch 5

Google verliert Pixel-Marktanteile
In den letzten Jahren war Google mit den Pixel-Smartphones vom Erfolg verwöhnt, doch damit ist es zumindest im ersten Quartal des Jahres 2026 vorüber. Denn wie die Marktforscher mitteilen, sind die Verkaufszahlen in den USA gesunken – und das stärker als der Gesamtmarkt. Der für die Pixel-Smartphones prognostizierte Erfolg scheint von einem überraschenden Konkurrenten aufgezehrt zu werden. Schaut euch die Zahlen einmal an.

» Marktforscher zeigen gesunkene Verkaufszahlen der Pixel-Smartphones




Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store
Zum Start in den Juni gibt es im Google Store bei Amazon wieder viele Aktionen rund um die Pixel-Smartphones. Es gibt Rabatte auf Pixel 10, auf die Pixel Watch 4, auf die aktuellen Pixel Buds und das Portfolio aus den Häusern Nest und Fitbit. Wir zeigen euch alle Aktionen, die ihr jetzt bei Amazon finden könnt.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Infos zu den Pixel-Aktionen

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