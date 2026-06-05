Android Update: Neues Feature Drop, überraschendes Android 17, neue Widgets, Android Auto und Scanner

Die erste Android-Woche im Juni geht zu Ende und hat uns eine ganze Reihe von interessanten Ankündigungen und Neuerungen gebracht, obwohl erstmals seit drei Wochen kein Event anstand. In dieser Woche gab es das erwartete große Android-Update inklusive Feature Drop, eine überraschende Beta, neue Widgets und noch einiges mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Es war die erste Android-Woche seit bald einem Monat, in der kein Event stattgefunden hat – und dennoch konnte Google wieder eine ganze Reihe von Dingen ankündigen oder auch Versionen veröffentlichen. So gab es eine neue Android 17 Beta, das Sicherheitsupdate, ein Android Feature Drop, einen ganz neuen Dokumentscanner, einen Fokus auf Widgets und noch sehr viel mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Android Auto mit moderner Oberfläche

Android Auto bekommt endlich eine moderne Oberfläche, die sich sehr viel flexibler zeigt und auch neue Anwendungen mitbringt. Wir können sie euch jetzt in einem überraschend ausführlichen Hands-on zeigen. Schaut es euch im längeren Video an, welche Neuerungen es bei Android Auto gibt.

» Das ist die neue Android Auto-Oberfläche im Hands-on

Google setzt voll auf Widgets

Google setzt bei Android jetzt vol auf Widgets und will diese auf praktisch alle Plattformen mit Android-Kern bringen. Das erscheint sinnvoll, denn dadurch können diese Mini-Apps noch mehr Aufgaben als zuvor übernehmen und gleichzeitig plattformübergreifend verwendet werden. Im Artikel findet ihr alle Infos und Ankündigungen.

» Google will Android-Widgets auf allen Plattformen übergreifend einsetzen









Verbesserter Google Drive Dokumentscanner

Der Google Drive Dokumentscanner für Android erhält ein großes Update, auf das viele Nutzer gewartet haben dürften. Jetzt lassen sich auch mehrseitige Dokumente noch schneller scannen, mehrere Dokumente gleichzeitig scannen und mehr. Außerdem gibt es intelligente Methoden zur Zusammenführung und auch zur Erkennung von Duplikaten.

» Google Drive Dokumentscanner erhält unter Android ein großes Update

Android 17 Beta 4.1 ist da

Entgegen der eigenen Ankündigung hat Google in dieser Woche die Android 17 Beta 4.1 veröffentlicht. Eigentlich sollte es diese Version gar nicht geben, doch man kam wohl nicht drumherum, hat mit dem Release zu lange gewartet und legt daher noch einmal mit einem Bugfix-Update für das Betriebssystem nach.

» Google veröffentlicht überraschend und unerwart Android 17 Beta 4.1

Android-Sicherheitsupdate für Juni 2026

Das Android-Sicherheitsupdate für Juni 2026 ist da. Pünktlich wie gewohnt hat man das Update für den noch jungen Monat Juni veröffentlicht, das prall gefüllt mit Fixes ist. Die Anzahl liegt im dreistelligen Bereich, so wie wir das ohnehin aufgrund des neuen Update-Systems erwartet hatten.

» Google veröffentlicht das Android-Sicherheitsupdate für Juni 2026

Android Feature Drop

Google hat parallel zum Android-Sicherheitsupdate auch noch ein Android Feature Drop veröffentlicht. Dieses bringt eine ganze Reihe von Neuerungen in das Betriebssystem und auch die wichtigsten Google-Apps unter Android. Wir zeigen euch viele Infos und Bildmaterial zum Feature Drop.

» Google veröffentlicht neues Android Feature Drop für Juni 2026









Google kauft Android-Quellcodes

Das dürfte noch für Diskussionen sorgen: Google hat ein geheimes Projekt gestartet, in dessen Rahmen man App-Entwicklern ihren Android-Quellcode abkaufen will. Mit diesem soll die Gemini-KI trainiert werden, wobei man das Programm wohl recht bald ausweiten und den Entwicklern dadurch zusätzliche Einkommensmöglichkeiten bieten will. Ein kontroverses Thema.

» Geheimes Google-Projekt kauft Quellcodes von Android-Apps

Neue Gemini-App für Android Go

Erstmals seit mehreren Jahren gibt es wieder eine prominente neue Google-App für Android Go. Das Smartphone-Betriebssystem, das sich an Geräte mit eher unterdurchschnittlicher Ausstattung wendet, erhält jetzt eine Gemini Go-App. Diese ist deutlich abgespeckt, soll aber dennoch einen hilfreichen FUnktionsumfang bieten.

» Android Go erhält mit Gemini Go erstmals seit langer Zeit neue Apps

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.