Fitbit Air: Bastler zeigt geniale Lösung – Googles neuer Fitnesstracker in Kombination mit einer Smartwatch

Google hat vor wenigen Tagen den neuen Fitnesstracker Fitbit Air auf den Markt gebracht, der mittlerweile von vielen frühen Käufern verwendet werden dürfte. Bei dieser noch recht jungen Produktkategorie stellt sich für viele Nutzer die Frage nach der möglichen Kombination mit einer Smartwatch. Jetzt zeigt ein Bastler eine sehr interessante und gleichzeitig naheliegende Lösung.



Mit dem neuen Fitbit Air Fitnesstracker sorgt Google dafür, dass die Kategorie der mehr oder weniger unsichtbaren Tracker für das Handgelenk neuen Schwung bekommt und sich vielleicht auch weiter verbreitet. Viele Nutzer solcher schlanker Geräte dürften wohl auch noch eine Uhr oder Smartwatch tragen. Je nach eigener Vorliebe und Design könnte das merkwürdig aussehen oder gar störend sein. Ein Patentrezept muss noch erst gefunden werden, doch jetzt präsentiert ein Nutzer eine interessante Lösung.

Weil sich auch bei vielen Uhren und vor allem Smartwatches die Bänder tauschen lassen, hat ein Nutzer diese beiden Produkte einfach miteinander kombiniert. Wie ihr auf den Fotos in diesem Artikel sehen könnt, befindet sich an gewohnter Stelle am oberen Teil des Handgelenks eine Smartwatch, die mit einem kompatiblen Band für den Fitbit-Fitnesstracker befestigt ist. An der Unterseite des Handgelenks trägt der Nutzer den Fitnesstracker.

Die Lösung ist genauso genial wie naheliegend, denn beide Geräte werden meist am selben Handgelenk getragen. Eines wird an der Oberseite des Handgelenks benötigt, eins eher an der Unterseite – warum also nicht beides miteinander kombinieren? Es war wohl etwas Bastelarbeit notwendig, um ein passendes Band für beide Produkte zu finden, aber das sollte sich lösen lassen bzw. könnte es recht schnell entsprechende Angebote anderer Hersteller oder geschäftstüchtiger Bastler geben.









Erst in dieser Woche hat Google die technischen Daten des Trackers und der kompatiblen Bänder freigegeben, sodass jeder interessierte Nutzer oder Hersteller die Möglichkeit hat, solche Bänder herzustellen. Damit will man das Produkt schnell etablieren und den Nutzern eine große Auswahl an Bändern bieten. Es wird daher nur eine Frage der Zeit sein, bis es entsprechende Bänder geben wird, die sowohl auf populäre Smartwatches oder Uhren als auch den Fitbit-Fitnesstracker passen werden.

» Fitbit Air: Viele neue Bänder und Designs kommen – Google veröffentlicht Spezifikationen für alle Nutzer

[9to5Google]

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