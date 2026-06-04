Android: Geheimes Google-Projekt kauft einigen App-Entwicklern ihren Quellcode ab – für das Gemini-Training

Große KI-Modelle wie Gemini wollen immer wieder mit frischen Daten gefüttert und trainiert werden, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben oder sich weiterzuentwickeln. Wie jetzt bekannt geworden ist, könnte Google eine neue Datenquelle im Android-Ökosystem aufgespürt haben: Laut eines Leaks bietet man einigen App-Entwicklern jetzt Geld dafür, dass sie ihre Quellcodes für Googles KI freigeben.



KI-Modelle werden mit unfassbar großen Datenmengen trainiert, wobei die Betreiber seit jeher das Problem haben, entsprechende Quellen aufzutun. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, wem die Daten gehören, woher diese bezogen werden und ob oder wieder die KI-Unternehmen dafür bezahlen sollten. Google als Datengigant umgeht dieses Problem seit langer Zeit damit, hauptsächlich auf den bereits vorhandenen Datenbestand zuzugreifen – unter anderem das gesamte Web.

Doch während Webmaster, Online-Redakteure oder Portalbetreiber keinen Cent von Google sehen, es sei denn sie heißen Reddit, scheint man das bei den App-Entwicklern gezwungenermaßen etwas lockerer zu sehen. Wie jetzt bekannt geworden ist, hat man kürzlich ein neues Programm gestartet, mit dem man Entwickler von Android-Apps davon überzeugen will, ihren Quellcode für das KI-Training zur Verfügung zu stellen. Zwar kann Google auf Plattformen wie GitHub, StackedOverflow auf viele viele Milliarden von Codezeilen zugreifen, doch darunter befindet sich eben auch viel Murks.

Dass man jetzt gezielt App-Entwickler anspricht, erscheint für das Unternehmen sehr sinnvoll zu sein. Denn die Qualität oder zumindest der Erfolg der Anwendungen ist bekannt, sodass der darunterliegende Quellcode zumindest funktional problemlos zum Training verwendet werden könnte. Wie viel die Entwickler für den Quellcode bezahlt bekommen sollen, geht aus der E-Mail, die wir euch unten eingebunden haben, leider nicht hervor.









We are reaching out on behalf of the Google Partnerships team with an invitation for a select group of Google Play app developers to join a confidential content offer pilot. We’d like to offer a unique opportunity to generate additional revenue from your apps. You’ve put a lot of hard work into building your app and growing its user base. Whether it’s the active production codebase powering your current app, or archives of prototypes and side projects no longer in use, that code could have untapped value. This is a unique occasion to help transform tools and products, support the developer ecosystem, and unlock new revenue. The Opportunity: We are looking for high-quality, real-world codebases to help improve Google’s developer tools and products. Here is what this program offers you: Additional revenue opportunities: Get paid for sharing the code powering your apps, as well as your archived projects.

Be an early adopter: As a pilot partner, you will shape how Google partners with the developer community moving forward.

Dass man App-Entwickler bezahlen will, Webmaster und Online-Redakteure aber mit 0 Cent und gesunkener Aufmerksamkeit abspeist, wird vielen Beobachtern sicherlich nicht entgehen. Reaktionen sind zu erwarten. Kein Wunder, dass das Programm „confidential“ ist bzw. war…

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[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 30.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.