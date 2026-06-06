Fitbit: Googles Fitnessmarke verschwindet – wird wohl schon bald vollständig eingestellt werden (Kommentar)

Um die eigenen Fitness-Ambitionen anzuschieben, hat Google vor einigen Jahren Fitbit übernommen und das Unternehmen und dessen Marke in das eigene Portfolio integriert. In diesen Tagen schiebt man den nächsten Fitness-Neustart an und es zeigt sich sehr deutlich, dass die Marke Fitbit weitestgehend abgetaucht ist. Mittlerweile wurde sie zum Produktnamen degradiert und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis „Fitbit“ vollständig verschwindet.



Im Mai gab es den großen Fitness- und Health-Neustart von Google, der viele Bereiche umfasste: Eine neue App, einen ganz neuen KI-Coach, ein neues Abo und auch neue Hardware. Man könnte meinen, dass Fitbit im Zentrum des Ganzen steht, doch weit gefehlt. Tatsächlich ist Google mit Schwung dabei, die Marke „Fitbit“ vollständig einzustellen. Es fehlt nur noch ein einziger Sargnagel, den man aus rein pragmatischen Gründen noch nicht eingeschlagen hat.

Ich hatte hier im Blog schon mehrfach prognostiziert, dass Google die Marke Fitbit einstellen wird und jetzt ist es rein praktisch dazu gekommen – wenn auch anders als vermutet. Weil die Fitbit-Plattform auch auf den Pixel-Smartphones und vor allem der Pixel Watch groß beworben wurde, war zu vermuten, dass zunächst die Hardware eingestellt werden würde. Stattdessen kam es andersherum.

Aus Fitbit wird Google Health

In diesen Tagen wird die Fitbit-Plattform vollständig auf die Bezeichnung „Google Health“ umgestellt. Aus dem bisherigen Abo Fitbit Premium wird Google Health Premium. Seit Mai sind Fitbit-Geräte nur noch mit einem Google-Konto nutzbar und auch alle Fitbit-Integrationen auf anderen Geräten heißen jetzt Google Health. Gleichzeitig lässt man das Fitnesstracker-Portfolio veralten und hat schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass es keine Fitbit-Smartwatches mehr geben wird.









Fitbit wird zum Produktnamen degradiert – und dann abgeschafft?

Bei all der Fitbit-Tilgung war es schon eine kleine Überraschung, dass der neue Fitnesstracker die Bezeichnung Google Fitbit Air trägt. Allerdings ist überall von „Google Fitbit Air“ und nicht von „Fitbit Air“ die Rede. Es wird deutlich, dass „Fitbit“ nicht mehr die Marke ist, sondern eher ein Produktname. Google Fitbit wie Google Pixel. Das dient rein zur Differenzierung der Produktwelten, könnte mit neuen Gerätschaften aber auch vollständig eingestellt und durch „Google Health“ ersetzt werden.

Spannend wird es sein, wie man mit dem weiteren Fitbit-Portfolio verfahren wird. Nach wie vor sind zahlreiche Fitnesstracker am Markt, es gibt eine Fitbit-Waage und einiges an Sportzubehör. Ich tippe darauf, dass man die meisten Produkte auslaufen lässt und die Serien nicht fortsetzt. Eine Fitnesstracker-Serie mit Display hat vielleicht noch Platz im Portfolio, um mit „Fitbit Air“ als schlankes Band, einer der drei etablieren Serien als Fitnesstracker mit Display und im Smartwatch-Bereich mit der Pixel Watch aufzutreten.

Das Aus von Fitbit ist keine große Sache, schlussendlich ist es nur ein Markenname. Doch über die gesamten sieben Jahre seit der Übernahme muss man sagen, dass sich die Übernahme für Google überhaupt nicht gelohnt. Alle Apps, Technologien und Geräte wurden neu entwickelt und der Markenname war abseits von Google nie stark. Und das hat man sich 2,1 Milliarden Dollar kosten lassen…

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