Smart Home: Gemini for Home startet in Deutschland – kommt jetzt auf alle Smart Speaker und Smart Displays

Schon vor weit über einem halben Jahr wurde das neue Gemini for Home angekündigt, das den Google Assistant auf allen Smart Home-Produkten ersetzen soll – doch viele Nutzer warten nach wie vor auf den Rollout. Jetzt hat Google endlich den Startschuss für Deutschland gegeben und bringt die neue Gemini-KI im Rahmen eines frühen Zugangs zu allen interessierten Nutzern. Das bringt eine völlig neue Intelligenz und zusätzliche Möglichkeiten.



Vor langer Zeit hatte man bei Google den Plan geäußert, den Google Assistant bis allerspätestens April 2026 auf allen Geräten und Plattformen durch Gemini zu ersetzen. Gefühlt hat man das längst getan, doch unter anderem die deutschen Smart Home-Nutzer warten nach wie vor auf das Upgrade. Während das Gemini-Upgrade in praktisch allen Nachbarländern bereits gestartet ist, auch in Österreich und Schweiz, muss(te) man in Deutschland weiter warten.

Seit dem Wochenende melden die ersten deutschen Nutzer, dass sich Gemini plötzlich auf ihren Geräten bzw. innerhalb der App als Upgrade angeboten hat. Jetzt hat Google dies offiziell bestätigt und mitgeteilt, dass es sich dabei um ein Upgrade im Rahmen eines „Early Access“ handelt. Wer möchte, kann schon jetzt über die Einladung upgraden, verpflichtend ist dieser Übergang aber noch nicht. Ein Upgrade ohne Einladung gibt es vorerst noch nicht, aber das wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen.

Gemini for Home zeichnet sich im Vergleich zum Google Assistant vor allem durch die deutlich gesteigerte Intelligenz und das massiv gesteigerte Sprachverständnis aus. Es ermöglicht eine natürliche Konversation ohne starre Befehle, es lassen sich mehrere Befehle auf einmal geben oder auch indirekte Anweisungen verwenden. Die Anbindung an andere Google-Produkte ist deutlich besser, das Faktenwissen ebenso. Vielen Nutzern dürfte das längst vom Smartphone bekannt sein.

Wer das Update-Angebot bisher noch nicht erhalten hat, muss sich vielleicht nur noch wenige Tage gedulden. Eventuell hilft auch ein Neustart, um die Einladung für den Early Access zu erhalten. Google hatte damals angekündigt, dass ALLE Geräte aus eigenem Hause das Upgrade auf Gemini erhalten werden – alle Smart Speaker, alle Smart Displays, egal ob Google Home oder Nest.

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[heise]

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