Smart Home: Google Nest Mini und Google Nest Audio eingestellt – alte Smart Speaker nicht mehr verfügbar

Gestern Nachmittag wurde endlich der Google Home Speaker offiziell vorgestellt, der als neues Flaggschiff der Smart Home-Ambitionen dienen und Gemini im Smart Home etablieren soll. Im Zuge dessen hat man jetzt die erwartete Einstellung der Vorgänger bekannt gegeben: Sowohl der Nest Mini als auch der Google Nest Audio werden nur noch abverkauft.



Google hat das Smart Home-Portfolio über mehrere Jahre schleifen lassen, sodass es langsam veraltet ist – aber nach wie vor angeboten wurde. Dazu gehören der Google Nest Mini für 59 Euro und der nicht ganz so populäre Google Nest Audio für 99,99 Euro. Vor allem die Mini-Variante soll sich in Millionen von Haushalten befinden und dürfte vermisst werden – denn es gibt keinen offiziellen Nachfolger.

Jetzt hat man bekannt gegeben, dass die Produktion des Nest Mini und auch des Nest Audio eingestellt worden ist – mutmaßlich schon vor längerer Zeit. Im Zuge der Vorstelllung des Google Home Speaker hat man jetzt auch den Verkauf gestoppt, sodass nur noch Dritthändler ihren Bestand abverkaufen. Google betont dennoch, dass man die Smart Speaker weiterhin unterstützen und im Rahmen der Möglichkeiten mit neuen Gemini-Funktionen versorgen wird.

Bestehende Nest Mini- und Nest Audio-Geräte werden weiterhin umfassend mit regelmäßigen Software-Updates, Sicherheitspatches und Kundendienst unterstützt.

Das ist wirklich bemerkenswert, denn die ersten Geräte stammen aus dem Jahr 2016 und werden damit schon seit zehn Jahren unterstützt. Das tut man natürlich auch aus Eigeninteresse, denn die Glanzzeiten von Google Home lagen in diesen Jahren, sodass die allermeisten Nutzer bis heute den Google Assistant oder Gemini auf diesen Geräten verwenden. Einen echten Nachfolger für die Mini-Variante hat man noch nicht, denn der neue Speaker ist deutlich größer und teurer.

Die alten Nest Smart Displays sind noch verfügbar, werden aber ebenfalls schon bald durch Nachfolger ersetzt werden. Und damit geht das Aus von Google Nest mit großen Schritten voran.

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