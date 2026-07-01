Gemini Nano Banana 2 Lite: Google startet ganz neues KI-Modell für schnelle, effiziente Bildgenerierung (Video)

Die Generierung und Bearbeitung von Medien ist einer der Schwerpunkte von Gemini und macht jetzt den nächsten großen Schritt: Google hat das neue KI-Modell Gemini Nano Banana 2 Lite angekündigt, das als sehr schnelles und kosteneffizientes Modell eine starke Bildgenerierung innerhalb der Nano Banana-Familie anbieten soll. Vor allem die Geschwindigkeit steht im Mittelpunkt.



Google hat mittlerweile eine ganze Familie von Nano Banana-Modellen im Portfolio und legt jetzt mit einer Lite-Version der zweiten Generation nach. Der Neuzugang nennt sich Gemini Nano Banana 2 Lite und wurde speziell für Szenarien entwickelt, in denen Punkte wie Geschwindigkeit, hohe Durchsatzraten und Skalierbarkeit entscheidend sind. Es ist das bisher schnellste und gleichzeitig kosteneffizienteste Bildgenerierungsmodel.

Laut der Ankündigung benötigt Nano Banana 2 Lite etwa vier Sekunden, um aus einem Prompt ein Bild zu formen. Das ist schneller als die anderen Banana-Modelle und soll mit gerade einmal 0,034 Dollar pro 1000 generierten Bildern für Entwickler und Cloudkunden besonders kosteneffizient sein. Man richtet sich vor allem an Entwickler, die große Mengen an Bildmaterial produzieren müssen. Aber auch für interaktives Prototyping-Workflow soll das sehr geeignet sein.

Trotz der Priorisierung von Geschwindigkeit soll Nano Banana 2 Lite eine zuverlässige Befolgung von Prompts (Prompt Adherence), eine gute Charakterkonsistenz und eine lesbare Darstellung von Text innerhalb der Bilder bieten. Die Qualität wird also weiter hochgehalten, auch wenn deutlich weniger Tokens zum Einsatz kommen.









Im obigen Video könnt ihr einen direkten Vergleich zwischen Gemini Nano Banana 2 und Gemini Nano Banana 2 Lite sehen. Innerhalb von einer Minuten hat das Standardmodell nur 3 Bilder generiert, während das Lite-Modell ganze 21 Bilder generiert hat. Bei dieser Anforderung steht die Qualität vielleicht nicht ganz im Vordergrund – denn es ist kein Fotorealismus – aber es zeigt sehr gut die Einsatzgebiete. Die Kosten des Lite-Modells sind absolut gesehen 3x so hoch, aber das bei siebenfacher Ausbeute.

Die drei Modelle im Überblick:

Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image): Entwickelt für Höchstgeschwindigkeit. Optimiert für Workflows mit hohem Datenvolumen und nahezu Echtzeit-Verarbeitung, bei denen extrem niedrige Latenzzeiten entscheidend sind.

Entwickelt für Höchstgeschwindigkeit. Optimiert für Workflows mit hohem Datenvolumen und nahezu Echtzeit-Verarbeitung, bei denen extrem niedrige Latenzzeiten entscheidend sind. Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image): Der vielseitige Allrounder. Liefert hohe Qualität bei geringer Latenz und bietet das beste Verhältnis von Leistung und Kosten.

Der vielseitige Allrounder. Liefert hohe Qualität bei geringer Latenz und bietet das beste Verhältnis von Leistung und Kosten. Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image): Optimiert für komplexe, professionelle Anwendungsfälle. Es bietet höchste Präzision und fortschrittliche Analysefunktionen für Aufgaben, bei denen Genauigkeit wichtiger ist als Geschwindigkeit.

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