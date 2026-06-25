Pixel Knallerpreise: Hohe Rabatte zum Prime Day auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds und mehr

Wir sind am vorletzten Tag des Amazon Prime Day und auch heute bietet der Google Store bei Amazon viele starke Aktionen: Auch heute noch gibt es viele hohe Rabatte auf alle wichtigen Produkte: Diese reichen von den Pixel 10-Smartphones über das Pixel 10a und die Pixel Watch 4 bis hin zu den Pixel Buds-Kopfhörern. Das solltet ihr bei Interesse nicht verpassen, denn die ersten Geräte sind bereits ausverkauft.



Anlässlich des Prime Day gibt der Google Store bei Amazon wieder richtig Gas und hat viele starke Aktionen, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Wir haben euch bereits vor zwei Tagen die Prime Day-Aktionen auf Nest und Fitbit gezeigt, aber natürlich sollen auch die Pixel-Produkte nicht zu kurz kommen. Verpasst auch nicht die im Folgenden der Vollständigkeit Halber aufgelisteten Gratis-Abos bei Amazon.

Pixel 10-Smartphones stark rabattiert

Aktuell gibt es echte Top-Angebote auf die Pixel 10-Smartphones, denn es lassen sich zwei Aktionen miteinander kombinieren! Ihr bekommt den Google TV Streamer KOSTENLOS zum Pixel 10 und auch noch hohe Rabatte beim Kauf eines neuen Google-Smartphones. Zum Amazon Prime Day bekommt ihr jetzt das Pixel 10 für nur 545 Euro – ein wirklich sehr hoher Rabatt. Außerdem könnt ihr euch das Pixel 10 Pro mit 13 Prozent Rabatt oder das Pixel 10 Pro XL mit 14 Prozent Rabatt + Pixel Buds Kopfhörer gratis sichern. Seid ihr eher in Richtung eines faltbaren Smartphones orientiert, könnt ihr euch das Pixel 10 Pro Fold mit 10 Prozent Rabatt sichern.

Letzte Aktualisierung am 9.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10a stark rabattiert

Soll es viel Smartphone für wenig Geld sein, dann seid ihr bei Googles Budget-Linie genau richtig: Denn ihr bekommt ein Top-Gerät mit toller Ausstattung, sieben Jahren Updates und für einen deutlich günstigeren Preis. Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10a mit 36 Prozent Rabatt und Pixel Buds 2a gratis sichern – ein starkes Angebot. Soll es mehr Speicher sein und werden die Kopfhörer nicht benötigt, könnt ihr euch das Pixel 10a mit 256GB Speicher mit 31 Prozent Rabatt sichern.

Letzte Aktualisierung am 23.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Pixel Watch 4 stark rabattiert

Seid ihr auf der Suche nach einer Google-Smartwatch, dann schaut mal bei der Pixel Watch 4 vorbei, die jetzt ebenfalls in Aktion ist. Jetzt könnt ihr euch ganze 29 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm) sichern oder auch 27 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4(41mm) mitnehmen. Beide Smartwatches stehen sowohl als LTE als auch Wifi zur Verfügung und sind in unterschiedlichen Farben zu haben. Klickt euch einfach mal bei Amazon durch, um euer Wunschmodell zu wählen.

Letzte Aktualisierung am 24.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel Buds stark rabattiert

Im Google Store gibt es zum Prime Day auch etwas auf die Ohren: Nur noch heute und morgen könnt ihr euch die smarten Kopfhörer mit hohen Rabatten sichern, falls ihr sie nicht schon im Rahmen eines Pixel 10-Bundles erhaltet. Es gibt 23 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder sogar 31 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Viel mehr war auch bei anderen Aktionen nicht drin.

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

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