Pixel Knallerpreise: Hohe Rabatte zum Prime Day auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds und mehr
Wir sind am vorletzten Tag des Amazon Prime Day und auch heute bietet der Google Store bei Amazon viele starke Aktionen: Auch heute noch gibt es viele hohe Rabatte auf alle wichtigen Produkte: Diese reichen von den Pixel 10-Smartphones über das Pixel 10a und die Pixel Watch 4 bis hin zu den Pixel Buds-Kopfhörern. Das solltet ihr bei Interesse nicht verpassen, denn die ersten Geräte sind bereits ausverkauft.
Anlässlich des Prime Day gibt der Google Store bei Amazon wieder richtig Gas und hat viele starke Aktionen, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Wir haben euch bereits vor zwei Tagen die Prime Day-Aktionen auf Nest und Fitbit gezeigt, aber natürlich sollen auch die Pixel-Produkte nicht zu kurz kommen. Verpasst auch nicht die im Folgenden der Vollständigkeit Halber aufgelisteten Gratis-Abos bei Amazon.
- Vier Monate Amazon Music Unlimited gratis
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Pixel 10-Smartphones stark rabattiert
Aktuell gibt es echte Top-Angebote auf die Pixel 10-Smartphones, denn es lassen sich zwei Aktionen miteinander kombinieren! Ihr bekommt den Google TV Streamer KOSTENLOS zum Pixel 10 und auch noch hohe Rabatte beim Kauf eines neuen Google-Smartphones. Zum Amazon Prime Day bekommt ihr jetzt das Pixel 10 für nur 545 Euro – ein wirklich sehr hoher Rabatt. Außerdem könnt ihr euch das Pixel 10 Pro mit 13 Prozent Rabatt oder das Pixel 10 Pro XL mit 14 Prozent Rabatt + Pixel Buds Kopfhörer gratis sichern. Seid ihr eher in Richtung eines faltbaren Smartphones orientiert, könnt ihr euch das Pixel 10 Pro Fold mit 10 Prozent Rabatt sichern.
Letzte Aktualisierung am 9.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Pixel 10a stark rabattiert
Soll es viel Smartphone für wenig Geld sein, dann seid ihr bei Googles Budget-Linie genau richtig: Denn ihr bekommt ein Top-Gerät mit toller Ausstattung, sieben Jahren Updates und für einen deutlich günstigeren Preis. Jetzt könnt ihr euch das Pixel 10a mit 36 Prozent Rabatt und Pixel Buds 2a gratis sichern – ein starkes Angebot. Soll es mehr Speicher sein und werden die Kopfhörer nicht benötigt, könnt ihr euch das Pixel 10a mit 256GB Speicher mit 31 Prozent Rabatt sichern.
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|Google Pixel 10a – 7 Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates, mehr als 30 Stunden...
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|Google Pixel 10a 128GB Berry + Buds 2a - Hazel
|698,00 EUR 449,00 EUR
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Letzte Aktualisierung am 23.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Pixel Watch 4 stark rabattiert
Seid ihr auf der Suche nach einer Google-Smartwatch, dann schaut mal bei der Pixel Watch 4 vorbei, die jetzt ebenfalls in Aktion ist. Jetzt könnt ihr euch ganze 29 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm) sichern oder auch 27 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4(41mm) mitnehmen. Beide Smartwatches stehen sowohl als LTE als auch Wifi zur Verfügung und sind in unterschiedlichen Farben zu haben. Klickt euch einfach mal bei Amazon durch, um euer Wunschmodell zu wählen.
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|Produkt
|Preis
|Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und...
|271,68 EUR
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Letzte Aktualisierung am 24.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Pixel Buds stark rabattiert
Im Google Store gibt es zum Prime Day auch etwas auf die Ohren: Nur noch heute und morgen könnt ihr euch die smarten Kopfhörer mit hohen Rabatten sichern, falls ihr sie nicht schon im Rahmen eines Pixel 10-Bundles erhaltet. Es gibt 23 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder sogar 31 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2. Viel mehr war auch bei anderen Aktionen nicht drin.
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|Produkt
|Preis
|Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und...
|149,00 EUR 121,59 EUR
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|Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones...
|249,00 EUR 199,00 EUR
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Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
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Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
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