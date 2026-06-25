Google Play Store Aktion: Diese 59 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Am Donnerstag gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das Android 17-Update für Samsung und zeigen euch die Pixel-Knallerpreise im Google Store zum Amazon Prime Day. Verpasst auch nicht die Gratis-Abos bei Amazon für drei Monate Musik, Hörbücher und eBooks vollkommen gratis.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 23.06.2026

Pixel Knallerpreise: Hohe Rabatte zum Prime Day auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds und mehr

Apps
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Download QR-Code
Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: 3,79 €
Documentus Pro: Passport Photo
Documentus Pro: Passport Photo
Download QR-Code
Documentus Pro: Passport Photo
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: 2,29 €
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Download QR-Code
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: 5,99 €
Stick - Remote Control TV Pro
Stick - Remote Control TV Pro
Download QR-Code
Stick - Remote Control TV Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Spy Camera Network Scanner PRO
Spy Camera Network Scanner PRO
Download QR-Code
Spy Camera Network Scanner PRO
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Gallery Slideshow
Gallery Slideshow
Download QR-Code
Gallery Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Limit app usage - screen time
Limit app usage - screen time
Download QR-Code
Limit app usage - screen time
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Business Card Maker: Logo Card
Business Card Maker: Logo Card
Download QR-Code
Business Card Maker: Logo Card
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Was kann ich ausgeben? Premium
Was kann ich ausgeben? Premium
Download QR-Code
Was kann ich ausgeben? Premium
Entwickler: Alexander Y. Ivanov
Preis: Kostenlos
Watch Faces
h1402 Forecast Modern Space
h1402 Forecast Modern Space
Download QR-Code
h1402 Forecast Modern Space
Entwickler: Happy Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Iwasa Watch Face
Digital Iwasa Watch Face
Download QR-Code
Digital Iwasa Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Analog Minimal Watch face
Analog Minimal Watch face
Download QR-Code
Analog Minimal Watch face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Hybrid Zanes Watch Face
Hybrid Zanes Watch Face
Download QR-Code
Hybrid Zanes Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Digital Rotes Watch Face
Digital Rotes Watch Face
Download QR-Code
Digital Rotes Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Move: Watch face
Move: Watch face
Download QR-Code
Move: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Arcs D5 Watch Face
Arcs D5 Watch Face
Download QR-Code
Arcs D5 Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
React 2: Watch face
React 2: Watch face
Download QR-Code
React 2: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Sprint Watch Face
Sprint Watch Face
Download QR-Code
Sprint Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

Android 17: Diese Samsung-Smartphones werden das Update auf Googles neues Betriebssystem erhalten

Waymo startet in Deutschland: Autonome Fahrzeuge der Google-Schwester expandieren wohl nach Deutschland




pixel 10 banner

Spiele
PicPu - Dog Picture Puzzle
PicPu - Dog Picture Puzzle
Download QR-Code
PicPu - Dog Picture Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
TripleFantasy Premium
TripleFantasy Premium
Download QR-Code
TripleFantasy Premium
Entwickler: Gameplete
Preis: Kostenlos
Bus Frenzy : Color Sort
Bus Frenzy : Color Sort
Download QR-Code
Bus Frenzy : Color Sort
Entwickler: Gamezilla
Preis: Kostenlos
Number Puzzle - Sudoku Style
Number Puzzle - Sudoku Style
Download QR-Code
Number Puzzle - Sudoku Style
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
The Hearts PRO
The Hearts PRO
Download QR-Code
The Hearts PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Stack 2048
Stack 2048
Download QR-Code
Stack 2048
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Tower Defense: Epic Turret Pro
Tower Defense: Epic Turret Pro
Download QR-Code
Tower Defense: Epic Turret Pro
Entwickler: MAY STUDIO
Preis: Kostenlos
EvoCreo 2: Monster Trainer RPG
EvoCreo 2: Monster Trainer RPG
Download QR-Code
EvoCreo 2: Monster Trainer RPG
Entwickler: ilmfinity - Creator of Monster Adventure Games
Preis: Kostenlos
EHW Premium & stick fight
EHW Premium & stick fight
Download QR-Code
EHW Premium & stick fight
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Memorize Prime Numbers
Memorize Prime Numbers
Download QR-Code
Memorize Prime Numbers
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
The Room Stalker
The Room Stalker
Download QR-Code
The Room Stalker
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Cytus II
Cytus II
Download QR-Code
Cytus II
Entwickler: RAYARK
Preis: Kostenlos
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Download QR-Code
Jewels Charm: Match 3 Game Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Water Sort - Color Puzzle Pro
Water Sort - Color Puzzle Pro
Download QR-Code
Water Sort - Color Puzzle Pro
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Download QR-Code
Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Ludo 3D - Aeroplane Chess
Ludo 3D - Aeroplane Chess
Download QR-Code
Ludo 3D - Aeroplane Chess
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
König der Waffen VIP
König der Waffen VIP
Download QR-Code
König der Waffen VIP
Entwickler: NextDoors
Preis: Kostenlos
[365fun] Find the Differences2
[365fun] Find the Differences2
Download QR-Code
[365fun] Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
PicPu - Cat Picture Puzzle
PicPu - Cat Picture Puzzle
Download QR-Code
PicPu - Cat Picture Puzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos

Keine Google-Angebote mehr verpassen! So könnt ihr jetzt GoogleWatchBlog als bevorzugte Quelle hinzufügen + Abos




Icon Packs
Circle Crop - Icon Pack
Circle Crop - Icon Pack
Download QR-Code
Circle Crop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Meteoroid - Icon Pack
Meteoroid - Icon Pack
Download QR-Code
Meteoroid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linios Red - Icon Pack
Linios Red - Icon Pack
Download QR-Code
Linios Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
CherryLine - Red Icon Pack
CherryLine - Red Icon Pack
Download QR-Code
CherryLine - Red Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
CircleDient Icon Pack Gradient
CircleDient Icon Pack Gradient
Download QR-Code
CircleDient Icon Pack Gradient
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Karaz Red - Icon Pack
Karaz Red - Icon Pack
Download QR-Code
Karaz Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Black and White - Icon Pack
Black and White - Icon Pack
Download QR-Code
Black and White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Iris Light - 3D App Icons
Iris Light - 3D App Icons
Download QR-Code
Iris Light - 3D App Icons
Entwickler: Creativepixels
Preis: Kostenlos
Pixel Net - Neon Icon Pack
Pixel Net - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Android 12 Colors - Icon Pack
Android 12 Colors - Icon Pack
Download QR-Code
Android 12 Colors - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Ichigo Red - Icon Pack
Ichigo Red - Icon Pack
Download QR-Code
Ichigo Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Himawari Yellow - Icon Pack
Himawari Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Himawari Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel

 

Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket