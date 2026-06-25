Android Auto kabellos nutzen: Prime Day bringt jetzt hohe Rabatte auf Kabellos-Dongles – schon ab 25 Euro

Um die Infotainment-Plattform Android Auto möglichst komfortabel zu nutzen, sollte man auf eine kabellose Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug setzen. Um das in jeder Umgebung tun zu können, kommen die Android Auto Kabellos-Dongles ins Spiel, mit denen ihr vollständig auf das Kabel verzichten könnt. Im Rahmen des Amazon Prime Day gibt es diese jetzt sehr günstig.



Vielen Android Auto-Nutzern dürfte bekannt sein, dass zur Nutzung der Infotainment-Plattform eine ständige Verbindung zwischen Smartphone und Fahrzeug notwendig ist. Bei den allermeisten Nutzern dürfte diese immer noch per Kabel hergestellt werden, weil es aus technischen Gründen im Auto notwendig ist – das gilt auch für Fahrzeuge jüngerer Generationen. Wer auf das Kabel verzichten möchte, kann sich mit einem der mittlerweile recht breit verfügbaren Android Auto Dongles behelfen.

Mit diesen Dongles könnt ihr die Verbindung vollständig kabellos herstellen, sodass weder ein störendes Kabel im wichtigen Teil des Autos herumschwirrt noch bei jedem Ein- und Ausstieg der Stecker hereingesteckt werden muss. Technisch funktioniert das sehr einfach und ist durch die Umsetzung in jedem Auto möglich. Zumindest in jedem Auto, in dem sich Android Auto auch per Kabel verwenden lässt. Kurz gesagt: der Dongle ersetzt das Kabel und das Smartphone stellt die kabellose Verbindung direkt zu diesem Dongle her.

Mittlerweile sind die Dongles sehr klein, sodass ihr diese problemlos dauerhaft eingesteckt lassen könnt und diese auch nicht stören. In puncto Verbindungsqualität sind sie alle auf einem Level, das keinerlei Probleme erwarten lässt – schaut euch einfach mal die Bewertungen der unten eingebundenen Vorschläge an. Funktionell bieten die meisten mittlerweile die Möglichkeit, auf Knopfdruck zwischen mehreren verbundenen Smartphones wechseln zu können.

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Anlässlich des Amazon Prime Day gibt es jetzt überraschend starke Aktionen, sodass ihr euch die Dongles schon für unter 30 Euro sichern könnt – nach weit über 80 Euro in den Jahren zuvor. Die Rabatte liegen bei 50 Prozent und mehr. Achtet einfach darauf, dass ihr eventuell auch die Coupons aktiviert, das könnt ihr auch direkt im Einkaufswagen bei Amazon sehen und tun. In der unten eingebundenen Box findet ihr einige Empfehlungen.

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Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.