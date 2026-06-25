Android 17: Diese Samsung-Smartphones werden das Update auf Googles neues Betriebssystem erhalten

Veröffentlicht am von Jens
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Google hat vor genau zwei Wochen die finale Version von Android 17 veröffentlicht, die noch am selben Tag ihre Reise auf die Pixel-Smartphones angetreten hat. Nutzer anderer Smartphone-Marken müssen sich noch ein wenig gedulden, doch jetzt gibt es immerhin eine erste Liste für Samsung-Nutzer: Diese Samsung-Smartphones werden das Update auf Android 17 ziemlich sicher erhalten.


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Wenn Google eine neue Android-Version veröffentlicht, ist für Pixel-Nutzer von Anfang an klar, welche Smartphones das Update erhalten werden. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie lange eure Pixel-Smartphones mit Updates versorgt werden und aufgelistet, welche Android-Zielversionen eure Pixel-Smartphones erhalten. Jetzt gibt es eine erste Liste für Samsung-Smartphones.

Zwar hat sich der führende Smartphone-Hersteller noch nicht offiziell geäußert, doch es gibt eine Liste aller Smartphones und Tablets, für die aktuell Entwicklungen stattfinden bzw. auf denen die Beta angeboten werden soll. Daher ist das mit der Liste der geplanten Android 17-Updater gleichzusetzen. Die folgende Auflistung ist nicht vollständig, sodass auch fehlende Geräte das Update auf Android 17 erhalten können – mutmaßlich allerdings etwas später.

Die folgenden Samsung-Smartphones sollten das Android 17-Update daher zuerst erhalten:

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