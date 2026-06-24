Pixel 10-Aktionen: Jetzt hohe Rabatte auf Smartphones + Google TV Streamer und Pixel Ring Stand kostenlos

Anlässlich des Amazon Prime Day gibt es jetzt viele Pixel-Aktionen im Google Store, bei denen ihr nicht nur viel Geld sparen, sondern euch auch einen ganzen Schwung an Gratis-Produkten holen könnt. Ob geplant oder nicht, aber es gibt derzeit überschneidende Aktionen, die euch zusätzlich zu den günstigen Smartphones noch einen Google TV Streamer kostenlos und den Pixel Ring Stand kostenlos bringen.



Wir haben euch gestern bereits die Pixel 10-Aktionen im Google Store aufgelistet, die auch in diesem Prime Day-Jahr wieder starke Rabatte bereithalten. Ihr könnt bis zu 30 Prozent auf die Pixel 10-Smartphones sparen, ähnlich wie das auch bei anderen Schwerpunkt-Aktionen zuvor der Fall gewesen ist. Doch diesmal gibt es noch eine überschneidende Aktion, die sich mit diesen Angeboten kombinieren lässt.

Wer jetzt ein Pixel 10-Smartphone kauft, egal ob das Standardmodell, das Pixel 10 Pro oder das Pixel 10 Pro XL, erhält im Rahmen der Pixel WM-Aktion noch einen Google TV Streamer gratis und einen Pixel Ring Stand gratis. Außerdem bekommt ihr einen Rabatt von 50 Prozent auf alle Schutzhüllen und natürlich die bereits erwähnten günstigen Preise. Rechnet man das alles zusammen, sind die Pixel 10-Smartphones aktuell so günstig wie noch nie zu haben.

Achtet beim Kauf eines Pixel 10-Smartphones auf jeden Fall darauf, dass das Badge für diese WM-Aktion vorhanden ist – denn besonders günstige Geräte oder Bundles könnten ausgeschlossen sein. Eine Übersicht findet ihr unter folgendem Link, der alle Pixel 10-Smartphones mit Google TV Streamer gratis auflistet. Und wer das Ganze auf die Spitze treiben will, der sichert sich vor dem Kauf auch noch eine Amazon Visa-Kreditkarte, die euch sofort 50 Euro Startguthaben und 2 Prozent Cashback auf alle Amazon-Bestellungen bringt.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Aktionen zum Amazon Prime Day

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