Amazon Prime Day: Jetzt noch 50 Euro Startguthaben, 2 Prozent Cashback und mehr sichern (Visa Kreditkarte)

Es laufen die Amazon Prime Days, die viele starke Aktionen und Rabatte auf Millionen von Produkte bringen. Wer noch mehr sparen möchte, kann jetzt eine begrenzte Aktion nutzen, die euch sowohl jetzt als auch in den folgenden Monaten Vorteile bringen wird: Nur noch zwei Tage bekommt ihr die kostenlose Amazon Visa-Kreditkarte mit 50 Euro Startguthaben und ganzen zwei Prozent Cashback auf Amazon-Einkäufe.



Wir haben euch bereits die Pixel-Aktionen zum Amazon Prime Day hier im Blog vorgestellt, die hohe Rabatte auf das gesamte Google-Portfolio bringen – aber das ist natürlich längst noch nicht alles. Parallel dazu hat man eine starke Aktion gestartet, die ihr bei Bedarf auf jeden Fall mitnehmen solltet: Jetzt gibt es die Amazon Visa Kreditkarte mit 50 Euro Startguthaben und 2 Prozent Cashback. Normalerweise bekommt ihr nur 10 Euro Startguthaben und 1 Prozent Cashback. Die Ersparnis könnt ihr direkt im Anschluss wieder bei Amazon einlösen.

Die Kreditkarte ist vollkommen kostenlos, wird dank der Kooperation mit Visa weltweit akzeptiert und bietet eine ganze Reihe von Vorzügen. Der perspektivisch wichtigste Vorteil ist das ständige Cashback, denn ihr bekommt auf JEDEN Einkauf eine gewisse Summe als Amazon-Guthaben. Das ist abhängig vom Zeitraum und Ort des Einkaufs. Es gibt 1 Prozent bei Amazon, 2 Prozent zu den Amazon Prime Days und 0,5 Prozent bei allen anderen Händlern. – abhängig vom Zeitraum und dem Ort des Kaufs.

Das sind die Vorteile der Amazon-Kreditkarte:

Keine Jahresgebühr

1 Prozent Cashback bei Amazon ( Jetzt 2 Prozent! )

) 0,5 Prozent Cashback bei allen Käufen

2 Prozent Cashback bei Prime-Aktionen

10 Euro Startgutschrift ( Jetzt 50 Euro Startguthaben! )

) Flexible Rückzahlung

Bequemer Wechsel auf Ratenzahlung bei vielen Einkäufen

Das Beantragen der Karte geht sehr einfach online, die virtuelle Karte ist sofort nutzbar und schon nach wenigen Tagen haltet ihr die physische Karte in Händen.

Vorschau Produkt Preis Amazon Visa

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Cashback für jeden Einkauf erhalten

Das Startguthaben ist direkt nach der Beantragung der größte Vorteil, denn ihr könnt dieses direkt nutzen – auch jetzt zu den Prime Days. Perspektivisch ist es aber das Cashback, das sich wirklich lohnen kann. Denn ihr bekommt bei jeder Amazon-Bestellung 1 Prozent des Kaufpreises als Guthaben erstattet. Bei allen anderen Händlern (auch stationär) gibt es 0,5 Prozent. Außerdem ist die Karte vollkommen kostenlos und hat lediglich Gebühren bei Überziehungen oder Kreditraten. In der Normalnutzung fallen 0 Cent an. Wer seine Kreditkarte regelmäßig glühen lässt, darf sich am Ende des Monats über ein gut gefülltes Amazon-Konto freuen.

Ich nutze die Amazon-Kreditkarte seit dem Start in Österreich und verwende diese als primäres Zahlungsmittel. Weil ich ein Kartenzahler bin und meine jährliche Bargeldnutzung bald an einer Hand abgezählt werden kann, kann ich mich jeden Monat über ein Geldpolster auf meinem Amazon-Konto freuen. Tatsächlich ist es so, dass mir die Karte bei jedem Einkauf ein gutes Gefühl gibt und mich im Hinterkopf ausrechnen lässt, wie viel Guthaben mir der aktuelle Einkauf einbringt. Und das ist nicht übertrieben – allein dafür lohnt es sich.

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