Smart Home: Update für Google Home bringt Neues für Medien, Sprachassistenz und Gemini für Kinder

Die großen Updates rund um Google Home reißen auch in dieser Woche nicht ab und bringen uns jetzt wieder einen ganzen Schwung an Neuerungen – wenig überraschend erneut mit Schwerpunkt auf Gemini for Home. Die jüngste Runde bringt Verbesserungen beim Sprachassistenten, hat Upgrade für Medien und Unterhaltung im Gepäck und kann auch endlich mit der Unterstützung für Familienmitglieder und Kinder aufwarten.



Schon seit einigen Monaten gibt es regelmäßige Updates für Google Home mit Schwerpunkt auf Gemini, die immer wieder neue Funktionen bringen, bestehende Features verbessern oder Probleme beheben. Jetzt hat man die nächste Runde veröffentlicht, die sich erneut auf Gemini konzentriert und die folgenden Neuerungen im Gepäck haben. Es bezieht sich auf die Sprachassistenz und auch den Medienbereich, die beide Verbesserungen erhalten.

Bei Gemini für Home hat man vor allem Verbesserungen in der Gesprächs- und Latenzleisutng vorgenommen:

Weniger versehentliche Aktivierungen: Verbesserte Filterung versehentlicher Auslöser durch Schlüsselwörter, wodurch Fehlstarts bei Live-Konversationen reduziert werden.

Verbesserte Filterung versehentlicher Auslöser durch Schlüsselwörter, wodurch Fehlstarts bei Live-Konversationen reduziert werden. Beenden Sie Gespräche schnell: Gemini beendet nun zuverlässig fortgesetzte Gespräche und verstummen, wenn Sie auf Nachfragen mit „Nein danke“ oder „Stopp“ antworten.

Gemini beendet nun zuverlässig fortgesetzte Gespräche und verstummen, wenn Sie auf Nachfragen mit „Nein danke“ oder „Stopp“ antworten. Verbesserte Hintergrundgeräuschfilterung: Wenn die Funktion „Fortgesetzte Konversation“ aktiviert ist, ignoriert Gemini Hintergrundgeräusche besser, sodass es nicht reagiert, wenn es nicht angesprochen wird.

Wenn die Funktion „Fortgesetzte Konversation“ aktiviert ist, ignoriert Gemini Hintergrundgeräusche besser, sodass es nicht reagiert, wenn es nicht angesprochen wird. Geschwindigkeitsverbesserungen für Alarme, Timer und Listen: Optimierte Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Verwaltung von Alarmen, Timern oder Listen.

Damit könnt ihr jetzt versuchen, folgendes zu sagen:

„Einen Eiertimer auf 6 Minuten stellen“

„Stelle einen Wecker für morgen früh um 6 Uhr.“

„Zutaten für gesunden Chia-Frühstückspudding auf meine Einkaufsliste setzen“









Aber das ist längst nicht alles, denn es gibt auch Upgrades für die Medien und Unterhaltung:

Höre jetzt noch schneller: Die Medienwiedergabe auf Spotify und YouTube ist jetzt schneller. Einfache Anfragen wie „Musik abspielen“ oder das Abspielen deiner Lieblingsplaylists starten die Wiedergabe ebenfalls deutlich schneller.

Die Medienwiedergabe auf Spotify und YouTube ist jetzt schneller. Einfache Anfragen wie „Musik abspielen“ oder das Abspielen deiner Lieblingsplaylists starten die Wiedergabe ebenfalls deutlich schneller. Wiedergabe- und Zufallswiedergabegenauigkeit: Verbesserte Sprachqualität und verbale Bestätigungen beim Abspielen und Zufallsmischen von Musik- oder Video-Playlists. „Meine Lieblingssongs abspielen und im Zufallsmodus mischen“

Verbesserte Sprachqualität und verbale Bestätigungen beim Abspielen und Zufallsmischen von Musik- oder Video-Playlists. „Meine Lieblingssongs abspielen und im Zufallsmodus mischen“ Verbesserungen bei der Mediensuche: Stellen Sie Fragen zu Filmen, Künstlern und Musik und erhalten Sie präzisere Antworten. Fragen Sie beispielsweise während der Musikwiedergabe: „Wer hat dieses Lied gesungen?“

Außerdem legt man jetzt bei der Nutzung innerhalb der Familie nach: Ab sofort kann Gemini for Home in der ganzen Familien genutzt werden, auch von Kindern. Das Update wird ab sofort ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage auch funktionell bei allen Nutzern ankommen.

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Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.