Google TV Streamer: Update bringt neue Smart Home-Funktionen und Unterstützung für Google Home Speaker

Vor wenigen Tagen wurde das erste große Update für den Google TV Streamer veröffentlicht, das eine Reihe von neuen Funktionen zur Smart Home-Anbindung sowie Verbesserungen im Bereich Performance und Sicherheit mitgebracht hat. Jetzt hat sich Google zum Update geäußert und verkündet, dass mit der Aktualisierung auch die Unterstützung für den Google Home Speaker Einzug hält.



Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Update für den Google TV Streamer brachte die Unterstützung für Thread 1.4 mit, sodass sich der Streamer noch besser in das Smart Home einfügen kann. Dazu gehört eine schnelle Verbindung per QR-Code, eine stabilere Verbindung, man hat Performance-Verbesserungen vorgenommen und einige Bugs sowie Sicherheitsprobleme behoben. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

Aber das ist noch nicht alles, denn jetzt teilt man mit, dass das Update zusätzlich die Unterstützung für den neuen Smart Speaker Google Home Speaker im Gepäck hat, der mit dem morgigen Tag offiziell in den Verkauf startet. Schon damals war die Rede davon, dass sich die beiden Geräte miteinander verbinden können, sodass der Streamer einen oder zwei Smart Speaker für Surround-Sound verwenden kann.

Für deutsche Nutzer ist das erst einmal nicht relevant, denn der Smart Speaker wird hierzulande zumindest auf absehbare Zeit nicht in den Handel kommen. Aus nicht näher genannten Gründen startet der Speaker zwar in vielen europäischen Ländern – darunter Österreich und Schweiz – aber erst „bald“ in Deutschland. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff, sodass wir auch nicht spekulieren müssen. Dennoch kommt das Update für den Streamer auch hierzulande auf den Geräten an.

Jetzt könnt ihr euch übrigens noch im Rahmen der Prime Days ausrüsten, denn ihr bekommt jetzt die Pixel 10-Smartphones zum Knallerpreis + Google TV Streamer gratis. Wer Interesse hat, sollte das auf jeden Fall mitnehmen.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.