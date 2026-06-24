Android 17: Google startet neue Feature Drop Beta für alle Pixel-Smartphones – Android 17 QPR1 Beta 5 ist da

Nach einer gefühlt unnötig langen Wartezeit hat Google vor wengien Tagen endlich die finale Version von Android 17 veröffentlicht und jetzt geht man den nächsten Schritt: Heute Nacht wurde das nächste QPR-Kapitel aufgeschlagen und die Android 17 QPR1 Beta 5 veröffentlicht, die erneut viele Verbesserungen im Gepäck hat. Es werden zahlreiche Probleme behoben, hier findet ihr alle Infos.



Rund um Android 17 gab es in den letzten Wochen einige interessante Entwicklungen, denn nach einer langen Wartezeit wurde in der vergangenen Woche endlich das finale erste Betriebssystem für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Dies geschah erst nach dem Release der vierten Beta der nachfolgenden QPR-Schiene und jetzt legt man auch in dieser schon wieder nach. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, wie es mit Android 17 weitergeht.

Heute Nacht wurde die Android 17 QPR1 Beta 5 veröffentlicht, die gerade einmal zwei Wochen nach der Beta 4 veröffentlicht worden ist und damit schon jetzt die Rekorde einer QPR-Version sprengt. Bisher gab es noch nie eine Beta 5 in der QPR-Schiene und wenn uns die QPR1-Beta tatsächlich bis September begleiten sollte – was laut Googles offiziellen Aussagen der Fall ist – könnte es gar in die Zweistelligkeit gehen. Oder sollte man tatsächlich erneut drei Monate Pause bis zum finalen Release einlegen?

Bisher sind keine großen Neuerungen innerhalb der Android 17 QPR1 Beta aufgetaucht und auch Google hat abseits der unten aufgelisteten Verbesserungen keine wirklich relevanten Veränderungen angekündigt. Dennoch sind die Bugfixes und Problemlöser natürlich sehr wichtig, vor allem für die Nutzer, die sich bereits in der QPR-Schiene befinden. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Verbesserungen und Bugfixes, die mit der Android 17 QPR1 Beta 5 auf euren Pixel-Smartphones ankommen sollen.









Die Neuerungen in Android 17 QPR1 Beta 5

An issue in the Game Dashboard where users were unable to stop screen recordings or save video files. (Issue #296368569, Issue #328539170)

An issue where the camera app temporarily freezes or stutters shortly after being opened from an idle state. (Issue #330488811)

An issue that caused the screen to freeze with a pixelated bottom bar when waking the device from Always-On Display. (Issue #515393542, Issue #515497396)

A timeout issue where the Download Manager failed to complete downloads when excluded from an active VPN connection. (Issue #475985649)

An issue causing inconsistent charging completion time estimates to display on the lock screen versus the charging screensaver. (Issue #489503595)

An issue causing the Private Space UI to crash and locked private apps to improperly appear in launcher search results. (Issue #515631415)

A system crash and device hang that occurred when downloading games. (Issue #515364954)

An issue where a non-functional bubble option incorrectly appeared in the context menu of archived apps. (Issue #514585702)

A system-level WebView rendering regression that caused Monopoly Go to freeze and crash when attempting to open mini-games. (Issue #516576731)

Home screen widgets would disappear or become unavailable in the widget picker after a device reboot. (Issue #488125748, Issue #505117543, Issue #505671079, Issue #497140330, Issue #506685943, Issue #510967059)

Start auf den Pixel-Smartphones

Auch die Android 17 QPR1 Beta 5 ist für alle Pixel-Smartphones konzipiert und bietet die Version für alle Geräte an, die bereits jetzt über Android 17 verfügen. Das sind alle Pixel-Smartphones ab der sechsten Generation inklusive der a-Geräte, dem Pixel Tablet und natürlich auch den Foldables.

Alle Nutzer, die sich mit ihrem Pixel-Smartphone im Beta-Kanal befinden, sollten das Update im Laufe der nächsten Stunden oder Tage angeboten bekommen. Habt ihr mit dem letzten Release auf das finale Android 17 gewechselt, habt ihr den Beta-Kanal verlassen und müsstet diesen bei Interesse erneut betreten. In der QPR-Schiene würde ich davon mangels interessanter Neuerungen aber eher abraten.

» Android 17: Googles neues Betriebssystem ist endlich da – so geht es jetzt mit den Pixel-Versionen weiter

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.