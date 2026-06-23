Google Fotos: Neue KI-Bildbearbeitung kommt – Moods sollen jedes Bild stimmig umwandeln (Teardown)

Die Fotoplattform Google Fotos gibt den Nutzern sehr viele Möglichkeiten, um Bilder zu bearbeiten, nachträglich mit Filtern zu versehen oder in sonstiger Weise zu verändern – und schon bald kommen neue dazu. Jetzt zeigen sich im Rahmen eines Teardowns die Google Fotos Moods, dabei handelt es sich um vordefinierte Filter, die anhand einer KI-Analyse angewandt werden.



Google Fotos macht nicht nur die Bearbeitung von Bildern und Videos sehr leicht, sondern auch die Anwendung von KI-Filtern. Auch in diesem Bereich scheint man jetzt immer stärker darauf abzielen zu wollen, den Nutzern jeden erdenklichen Arbeitsschritt abzunehmen. Zwar ist die Fotobearbeitung heute so leicht wie niemals zuvor, doch den meisten Nutzern dürfte dennoch die Inspiration oder einfach das Verständnis fehlen.

Schon bald soll Google Fotos erneut einspringen und mit den „Moods“ neue Bearbeitungsmöglichkeiten bringen. Dabei handelt es sich um KI-Filter, die allerdings nicht stumpf auf das Foto angewandet werden, sondern sehr gezielt. Dazu wird jedes Foto in die Cloud geladen, auf den Google-Servern analysiert und erst dann mit den entsprechenden Bearbeitungen versehen. Dabei geht es darum, die Gesamtdarstellung an Social Media-Trends anzupassen. Zur Auswahl sollen laut Teardown die folgenden Möglichkeiten stehen:

Airy Minimalist: Clean lighting and a polished, minimalist aesthetic. Crisp 35mm: Inspired by classic film photography with balanced contrast. 2000’s Cinema: Movie-inspired color grading with subtle tonal shifts. Rich Textures: Enhances depth and detail for a more tactile appearance. Pink Digicam: A nostalgic digital-camera look with a gentle pink tint. Retro Contrast: Strong shadows paired with bold color treatment. Night Lights: Soft glow effects designed for evening scenes. 2000’s Night: Deep nightlife colors combined with digital-style grain.

Wann das Ganze ausgerollt werden kann und ob auch dafür wieder ein Gemini-Abo notwendig ist, wird sich noch zeigen müssen.

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