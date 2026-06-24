Gratis-Abos bei Amazon: Jetzt drei Monate Amazon Music, Audible, Kindle und mehr vollkommen gratis nutzen

Zum Amazon Prime Day lässt sich nicht nur beim Kauf von Millionen Produkten viel Geld sparen, sondern ihr könnt auch eine Reihe von Gratisdiensten mitnehmen – ohne auch nur einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. In diesen Tagen könnt ihr praktisch alle wichtigen Abos von Amazon für mehrere Monate vollkommen kostenlos ausprobieren und so medial gut versorgt durch den Sommer kommen.



Wir haben euch bereits die Pixel 10-Aktion zum Amazon Prime Day vorgestellt, haben euch die sehr günstigen Android Auto Kabellos-Dongles gezeigt und natürlich auch die besten Prime Day-Aktionen im Google Store aufgelistet. Bei allen Angeboten könnt ihr viel Geld sparen, aber ihr könnt rund um die Abos auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die euch überhaupt nichts kosten. Hier eine schnelle Auflistung der Aktionen.

Amazon Music Unlimited vier Monate gratis

Jetzt könnt ihr euch ganze vier Monate Amazon Music Unlimited gratis sichern und seid damit bis in den Herbst hinein ohne einen einzigen Cent musikalisch voll ausgestattet. Außerdem bekommt ihr auch noch ein Hörbuch pro Monat gratis – also insgesamt vier Hörbücher im Laufe dieser Zeit. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen und den musikalischen Sommer genießen. Kündigt ihr rechtzeitig vor Ablauf des Abos, zahlt ihr nichts. Tipp: Ihr könnt auch direkt nach Abschluss wieder kündigen und verliert die Gratis-Zeit dennoch nicht.

Amazon Audible drei Monate gratis + 15 Euro Guthaben

Im Rahmen der Prime Day-Aktionen könnt ihr jetzt drei Monate Audible gratis + 15 Euro Guthaben nutzen. Das bedeutet, dass ihr bis Ende September drei Monate Audible Standard erhaltet und zusätzlich ein Guthaben von 15 Euro für den Kauf von Hörbüchern bekommt. All das für 0 Euro. Auch hier gilt, dass das Abo erst nach Ablauf der Gratiszeit kostenpflichtig wird und ihr eventuell das rechtzeitige nicht vergessen solltet.









Amazon Visa Kreditkarte mit 50 Euro Startguthaben

Nur noch drei Tage lang gibt es die Amazon Visa Kreditkarte mit 50 Euro Startguthaben und 2 Prozent Cashback. Das bedeutet, dass ihr direkt nach Abschluss ein Guthaben von 50 Euro habt, das beliebig verwendet werden kann. Außerdem gibt es 2 Prozent Cashback auf jeden Einkauf bei bei den Amazon Prime Days. Wer mehr erfahren möchte, findet alle Infos in diesem Artikel.

Amazon Kindle drei Monate gratis

Das ist auch eine seltene Aktion: Jetzt könnt ihr euch ganze drei Monate Amazon Kindle Unlimited gratis sichern, das euch Millionen von eBooks kostenlos bringt – und das über den gesamten Sommer. Ihr seid also voll versorgt und könnt beliebig viele eBooks aus der großen Gratissammlung lesen.

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Alle vier Aktionen kosten euch bei rechtzeitiger Kündigung keinen Cent und bringen euch musikalisch, in puncto Hörbücher oder auch eBooks über den Sommer – und darüber hinaus auch noch dank Startguthaben und Kreditkarten-Cashback dauerhafte Vorteile. Nutzt das, falls ihr Interesse daran habt.

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Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.