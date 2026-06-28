Gratis-Abos bei Amazon: Jetzt drei Monate Amazon Music, Audible, Kindle und mehr vollkommen gratis nutzen

Auch nach dem Amazon Prime Day könnt ihr jetzt noch eine ganze Reihe von Gratisdiensten mitnehmen – ohne auch nur einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. In diesen Tagen könnt ihr praktisch alle wichtigen Abos von Amazon für mehrere Monate vollkommen kostenlos ausprobieren und so medial gut versorgt durch den Sommer kommen.



Auch nach dem Ende der Amazon Prime Days gibt es an diesem Wochenende noch die starken Pixel 10-Aktionen und zusätzlich könnt ihr eine ganze Reihe von Amazon-Abos derzeit vollkommen gratis testen und für mehrere Monate ausprobieren.

Amazon Music Unlimited vier Monate gratis

Jetzt könnt ihr euch ganze vier Monate Amazon Music Unlimited gratis sichern und seid damit bis in den Herbst hinein ohne einen einzigen Cent musikalisch voll ausgestattet. Außerdem bekommt ihr auch noch ein Hörbuch pro Monat gratis – also insgesamt vier Hörbücher im Laufe dieser Zeit. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen und den musikalischen Sommer genießen. Kündigt ihr rechtzeitig vor Ablauf des Abos, zahlt ihr nichts. Tipp: Ihr könnt auch direkt nach Abschluss wieder kündigen und verliert die Gratis-Zeit dennoch nicht.

Amazon Audible drei Monate gratis + 15 Euro Guthaben

Im Rahmen der Aktionen könnt ihr jetzt drei Monate Audible gratis + 15 Euro Guthaben nutzen. Das bedeutet, dass ihr bis Ende September drei Monate Audible Standard erhaltet und zusätzlich ein Guthaben von 15 Euro für den Kauf von Hörbüchern bekommt. All das für 0 Euro. Auch hier gilt, dass das Abo erst nach Ablauf der Gratiszeit kostenpflichtig wird und ihr eventuell das rechtzeitige nicht vergessen solltet.









Amazon Visa Kreditkarte mit 50 Euro Startguthaben

Nur noch bis heute Abend gibt es die Amazon Visa Kreditkarte mit 50 Euro Startguthaben und 2 Prozent Cashback. Das bedeutet, dass ihr direkt nach Abschluss ein Guthaben von 50 Euro habt, das beliebig verwendet werden kann. Außerdem gibt es 2 Prozent Cashback auf jeden Einkauf bei bei den Amazon Prime Days und dem kommenden Prime Deal Day. Wer mehr erfahren möchte, findet alle Infos in diesem Artikel.

Amazon Kindle drei Monate gratis

Das ist auch eine seltene Aktion: Jetzt könnt ihr euch ganze drei Monate Amazon Kindle Unlimited gratis sichern, das euch Millionen von eBooks kostenlos bringt – und das über den gesamten Sommer. Ihr seid also voll versorgt und könnt beliebig viele eBooks aus der großen Gratissammlung lesen.

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Alle vier Aktionen kosten euch bei rechtzeitiger Kündigung keinen Cent und bringen euch musikalisch, in puncto Hörbücher oder auch eBooks über den Sommer – und darüber hinaus auch noch dank Startguthaben und Kreditkarten-Cashback dauerhafte Vorteile. Nutzt das, falls ihr Interesse daran habt.

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Letzte Aktualisierung am 26.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.