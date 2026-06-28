Gemini: Hat Google ein Abo-Problem? Immer mehr KI-Funktionen nur noch hinter der Bezahlschranke

Google baut den Funktionsumfang von Gemini immer weiter aus, schafft nahezu täglich neue Möglichkeiten, KI-Integrationen in andere Produkte und weitere Verbesserungen. Eine stark wachsende Zahl von Ankündigungen endet mittlerweile damit, dass diese nur mit einem KI-Abo genutzt werden können – was automatische eine größere Gruppe von Nutzern ausschließt. Hat Google ein Abo-Problem?



Die Künstliche Intelligenz ist sehr teuer, denn die KI-Modelle benötigen enorme Rechenpower, die von Unternehmen wie Google bereitgestellt und finanziert werden muss. Schon seit dem Beginn des KI-Booms ist allen Beteiligten klar, dass sich die massiv benötigten Ressourcen kaum refinanzieren lassen – zumindest nicht mit den klassischen Wegen über Werbung oder günstige Abos. Die Kostenstruktur ist völlig anders als bei vielen anderen Diensten, die „nur“ Speicherplatz, eine große Datenbank oder wenig Rechenpower benötigen.

Google hat die notwendige Infrastruktur über viele Jahre aufgebaut und profitiert jetzt davon, Gemini praktisch grenzenlos erweitern und mit Ressourcen versorgen zu können. Doch das Wachstum übersteigt die Erwartungen und so muss man die Nutzer schon jetzt zur Kasse bitten, vermutlich früher als man es zunächst geplant hätte. Googles Strategen sind wie gewohnt sehr gut darin, den Nutzern ein KI-Abo schmackhaft zu machen. Man bietet viele unterschiedliche KI-Abos und mit der Einführung der Gemini Limits hat man kürzlich eine wichtige Bremse eingebaut.

Schon seit dem Start der Abos gab es einige Produkte und Funktionen, die nur mit einem teuren KI-Abo zugänglich sind – diese waren allerdings in Bereichen wie der Filmproduktion angesiedelt und damit für den durchschnittlichen Nutzer ohnehin nicht relevant. Doch gerade in den letzten Monaten verstärkt sich die Entwicklung, dass viele Neuerungen nur noch für Abonnenten angeboten werden können. Dabei geht es längst nicht mehr darum, diese zunächst nur für Abonnenten zu bieten, sondern dauerhaft.









Google will Abos verkaufen – und die Nutzer?

Googles Strategie ist nachvollziehbar: Man hat die Gemini-KI in den letzten zwei Jahren mit massiven Anstrengungen ausgebaut, immer wieder neue Produkte und Funktionen regelrecht aus dem Boden gestampft. Es ist ein gewaltiges Gemini-Ökosystem entstanden, das den Nutzern längst schmackhaft gemacht und durch unzählige Integrationen gut sichtbar positioniert wurde. Jetzt ist der Zeitpunkt, um das Ganze zu monetarisieren und nicht nur die Kosten zu decken, sondern auch Gewinne herauszuziehen.

Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Monaten eingeschätzt, dass Google als einziges Unternehmen mit KI Geld verdient, doch das dürfte bei den wachsenden Anforderungen nicht mehr ausreichen. Daher bringt man immer mehr KI-Funktionen hinter die Abo-Schranke. Doch viele Nutzer sind nach wie vor auf dem Standpunkt, für KI nicht zahlen zu wollen. Gerade im Konkurrenzlauf der großen Anbieter müssen sie das vielleicht auch noch nicht. Für Google ergibt sich damit das Problem, dass die Abos auf der einen Seite notwendig, auf der anderen Seita aber auch hinderlich sind.

Google ist das einzige Unternehmen, dass die KI tief in bestehende Strukturen integriert hat. Will man deren Erfolg nicht gefährden, sollte man die Nutzer nicht zu oft von Innovationen abschneiden. Die Balance zu finden, zwischen Gratis-Funktionen und KI-Schranke dürfte immer schwerer fallen. Die Konkurrenz hat es in dieser Hinsicht einfacher, weil man die interessierten Nutzer erst mit KI-Diensten eingesammelt hat, während Google die gesamte Nutzerschaft zwangsbeglückt.

Für Google dürfte es daher in den nächsten Monaten darum gehen, alle Nutzern KI-Abos zu verkaufen, damit die langfristige Strategie aufgeht.

Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.