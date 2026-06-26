Gemini Update: Das kann der Mediengenerator Omni, Googles Abo-Problem, schwebende App, Smart Home

Es geht die letzte Gemini-Woche im Juni zu Ende und gönnt sich ebenfalls etwas Hitzefrei, denn das Gemini-Team scheint etwas Druck herausgenommen zu haben: Es gibt ein Update für die Android-App und für das Smart Home, aber wir zeigen euch auch den neuen Mediengenerator Gemini Omni und spekulieren über ein Abo-Problem. Das alles und noch viel mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Die vierte Gemini-Woche im Juni hat uns zwei Updates gebracht, die bei Android-Nutzern ankommen und auch im Smart Home für neue Funktionen sorgen. Wir berichten über das Gemini for Home-Update, zeigen euch das neue schwebende Gemini und spekulieren auch über Googles Abo-Problem bei Gemini. Außerdem zeigen wir den KI-Mediengenerator Gemini Omni. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Hat Google Gemini ein Abo-Problem?

Google setzt den Ausbau von Gemini zunehmend hinter der Bezahlschranke fort, denn viele Funktionen stehen nur im Abo bereit. Das ist strategisch ein Problem, denn dadurch wird die Weiterentwicklung der zahlreichen kostenlosen Google-Dienste deutlich weniger sichtbar – denn gleichzeitig ist der Großteil der Nutzer nach wie vor nicht dazu bereit, für KI-Dienste zu bezahlen.

» Hat Google mit Gemini ein Abo-Problem?

Das kann der neue Mediengenerator Gemini Omni

Wir stellen euch den neuen KI-Mediengenerator Gemini Omni im Detail vor. Wir zeigen euch, wie sich aus mehreren Bildern oder Medienquellen ein umfangreicheres Video formen lässt. Dafür sind nur kurze Prompts notwendig.

» Das ist der neue Mediengenerator Gemini Omni









Gemini wird zur schwebenden App

Die Gemini-App für Android bekommt ein Update, das sich durchaus sehen lassen kann. Denn man setzt jetzt auf eine schwebende App, mit der es sehr leicht ist, zwischen Gemini und den anderen Apps zu wechseln. Außerdem wird das Overlay überarbeitet und mit mehr Funktionen ausgestattet.

» Gemini nutzt jetzt die schwebenden Android-Bubbles

» Neue Funktionen für das Gemini-Overlay

Update für Gemini for Home

Gemini for Home erhält ein Update, das eine Reihe neuer Funktionen auf die Smart Speaker der Nutzer bringt. Wir zeigen euch, wie die Mediensteuerung optimiert wird, die Qualität der Sprache verbessert wird und der KI-ChatBot jetzt auch für Kinder- und Jugendkonten angeboten werden kann.

» Gemini für das Smart Home optimiert Umgang mit Medien, Sprachassistenzt und startet für Kinder

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.